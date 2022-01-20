الامارات | «مدعي النبوة نشأت» كان طبالا في كازينو (صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن «مدعي النبوة نشأت» كان طبالا في كازينو (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منذ ظهوره على منصات التواصل الاجتماعي، تحول مدعي النبوة اللبناني نشأت عبد النور، الذي يحمل لقب «الحكيم نشأت منذر»، إلى مادة للتندر. وعلى عكس تجارب سابقة قام بها آخرون لم تلقى دعوة نشأت اي حالة من الغضب، بل صار مادة خصبة للسخرية الواسعة، وخاصة مع رواد التواصل الاجتماعي في مصر.

وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن «مدعي النبوة» أنه، كان يعمل طبالا في أحد الكازينوهات، وتداول النشطاء صورة قديمة لـ«الحكيم نشأت» والتي ظهر خلالها ضمن أعضاء فرقة موسيقية ممسكا بآلة «الطبلة» بين يديه.

وبرز عبد النور بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقديمه من قبل عالمة الفلك كارمن شماس بفيديو على صفحتها بموقع «فيسبوك» الذي قالت فيه «هنيئا للبنان بوجود الحكيم على أرضه أجل هنيئا لنا نحن بوجود مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض انطلاقا من أرض لبنان الحبيب».

وواجه «مدعي النبوة» معركة ساخرة من قبل آلاف المصرين، حين أعلن: «ممنوع دخول المصريين إلى المجموعة» (التي أسسها عبر «فيسبوك» لنشر الدعوة).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news