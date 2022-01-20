الامارات | برد السعودية يجمد الدموع في عيون الإبل.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن برد السعودية يجمد الدموع في عيون الإبل.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقوا من خلاله تأثير موجة البرد الشديد الحالية في البلاد على الإبل في المناطق الشمالية من المملكة العربية السعودية.

وأظهر المقطع، الذي نشر عبر "تويتر"، تجمد الدموع في عيون الإبل في طريف بعد تدني الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في الآونة الأخيرة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد في السعودية أعلن أن محافظة طريف سجلت أدنى درجة حرارة منذ بداية شتاء هذا العام بـ 6 درجات تحت الصفر، تلتها القريات 5 درجات تحت الصفر، ثم عرعر 4 درجات تحت الصفر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار موجة البرد على مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع.

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