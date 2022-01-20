الامارات | «أمازون» تطلق متجر ملابس غير افتراضي..غرفة قياس غير مسبوقة.. «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أمازون» تطلق متجر ملابس غير افتراضي..غرفة قياس غير مسبوقة.. «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «أمازون» الأمريكية، اليوم الخميس، عن افتتاحها أول متجر ملابس حقيقي لها على ‏الإطلاق، والذي يحمل تجربة تسوق عالية التقنية.‏

ويحمل المتجر اسم «أمازون ستايل»، ولن يجبر االعملاء على البحث يدويا عن الحجم أو اللون المناسبين، لكن بدلا من ذلك إذا رأيت عنصرا من الملابس حاز على إعجابك، فيمكنك مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص به ضوئيا باستخدام تطبيق «أمازون» من أجل معرفة الأحجام والألوان وتقييمات العملاء والتفاصيل الأخرى، ثم يمكنك بعد ذلك إرساله إلى غرفة القياس، أو إلى منطقة استلامه في حال لم تكن بحاجة إلى قياسه.

كما أنه يمكن فتح باب غرفة القياس باستخدام التطبيق، والتي يوجد فيها كل العناصر التي تم اختيارها على التطبيق، وفي الداخل هناك شاشة تعمل باللمس تتيح لك متابعة التسوق وطلب عناصر جديدة لتجربتها دون الحاجة إلى المغادرة، والتي ستصل بعد ذلك في غضون «دقائق»، بفضل التكنولوجيا التي تستخدمها «أمازون» في مراكز التنفيذ الخاصة بها.

وبحسب وكالة «سبوتنيك» سيتم افتتاح أول متجر ملابس حقيقي تابع لموقع «أمازون» في ضاحية جليندال في ولاية كاليفورنيا، في مدينة لوس أنجلوس، في وقت لاحق من العام الحالي.

وسيوفر متجر «أمازون ستايل» غير المسبوق «مئات العلامات التجارية»، مثل «لا بيرلا» «أوسكار دي لا رينتا»، وكذلك المختارة من صانعي الموضة، ومن «التعليقات المقدمة من ملايين العملاء الذين يتسوقون على موقع»أمازون«.

يشار إلى أن شركة»أمازون» افتتحت بالفعل عددا من متاجر البقالة الطازجة، جنبا إلى جنب مع متاجر الكتب، وحتى صالونًا لتصفيف الشعر.

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