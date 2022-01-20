الامارات | ميت يشهد عرس ابنته ويسلمها لزوجها كما كان يحلم

شكرا لقرائتكم خبر عن ميت يشهد عرس ابنته ويسلمها لزوجها كما كان يحلم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادث استقطبت تفاصيله الكثير من الاهتمام من وسائل إعلام عالمية، يقيم زوجان هنديان حفل زفافهما عبر افتراضية «الميتافيرس» ثلاثية الأبعاد، بحضور والد العروس المتوفى. وأشارت العديد من الصحف عن كيف سيتحقق حلم شخص بعد وفاته والغريب انه بحضوره.

وبحسب موقع «دوتش فيليه» الألماني، قال العريس: «أعرف أناسا تزوجوا عبر برمجية»زووم«لكني أردت الذهاب إلى أبعد من ذلك وأصبح أول من يقيم حفل زفافه عبر الميتافيرس».

وبحسب العروس فإن أحد أكبر أحلام والدها كان أن يشهد حفل زفافها ويسلمها لعريسها لكن الموت كان اسرع من تحقيق هذه الامنية ولذلك ستحققها العروس له بعد موته

ووفقا للموقع، فكر العروسان الهنديان عبر «ميتافيرس» باستضافة والد العروس المتوفى من خلال صورة رمزية.

العرس سيكون بتاريخ 6 فبراير المقبل، في أجواء مستوحاة من سلسلة «هاري بوتر» الشهيرة، أمام مدرسة هوغوورتس، في تكلفة ستزيد عن 10 آلاف دولار.

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