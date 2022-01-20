الامارات | هل تكشف العين اقتراب الموت؟.. هذه تقاصيل دراسة تدعي ذلك

شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكشف العين اقتراب الموت؟.. هذه تقاصيل دراسة تدعي ذلك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل باحثون إلى طريقة جديدة يمكن من خلالها التوصل إلى احتمالات توقع أن يتعرض شخص ما إلى الموت المبكر، وذلك من خلال فحص عينه.

وقالت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية إنه من خلال تلك الطريقة تمكن علماء صينيون وأستراليون من التنبؤ بالموت المبكر قبل نحو عقد من وقوعه، وقبل ظهور أي علامات واضحة على اعتلال الصحة.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن القائمين على الدراسة إن الشبكية هي نسيج يقع في مؤخرة العين، يمكن أن يقدم أدلة حول صحة الشخص، إذ أن تلف الأعصاب والأوعية الدموية في شبكية العين يعتبر علامة إنذار مبكر للمرض.

يشار إلى أنه من المعروف أن عوامل مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والتدخين وسوء التغذية تسبب عددا من اضطرابات العين مثل الضمور البقعي، وبحسب الدراسة الجديدة، فإنه إذا كانت علامات الشيخوخة تظهر على شبكية العين أسرع من ظهروها على ساشر الجسد، فقد ينبئ هذا بالموت المبكر.



وأطلق العلماء على هذه النظرية اسم «فجوة عمر الشبكية»، وذلك بعدما اختبروا النظرية على آلاف البريطانيين، وتبين أن أولئك الذين لديهم أكبر فجوات عمرية في شبكية العين تبلغ 10 سنوات كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 67 % خلال فترة الدراسة التي امتدت إلى 11 عامًا.

ونشر الباحثون نتائج دراستهم في المجلة البريطانية لطب العيون، وأوضحوا خلالها أن «هذه النتائج تشير إلى أن عمر الشبكية قد يكون علامة بيولوجية مهمة سريريا على الشيخوخة».

جعلت تلك النتائج العلماء يعتبرون شبكية العين نافذة يسهل من خلالها التنبه إلى الحالات المرضية الكامنة وراء أمراض الأوعية الدموية والجهاز العصبي المرتبطة بزيادة مخاطر الوفاة.

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