ماذا يحدث في الملابس عند تركها في السلة لأسابيع قبل تنظيفها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يترك بعض الناس الملابس في السلة لأسابيع قبل تنظيفها، ولذا قد تعيش بعض الجراثيم لفترة طويلة.

وتموت الفيروسات والفطريات في غضون أيام، لكن يمكن أن تعيش الإشريكية القولونية والسالمونيلا، التي يمكن أن تسبب الإسهال، لبضعة أسابيع.

وقد تستمر المكورات العنقودية الذهبية، التي تسبب عدوى المكورات العنقودية على الجلد، لمدة شهر.

وإذا كانت الملابس رطبة فقد تتكاثر الجراثيم في السلة، وفق ما نقل webmed.

شم الملابس لا يفيد

قد تحاول تحديد ما إذا كان شيء ما متسخًا بدرجة كافية لغسله برائحته، لكن أنفك لا تستطيع الكشف عن رائحة الجراثيم.

وإذا كانت رائحة الملابس كريهة، فمن المحتمل أنها ناتجة عن العرق وزيوت الجسم.

والعرق في حد ذاته ليس له رائحة، ولكن يمكن أن تكون رائحة الجسم هي النتيجة عندما تكسر البكتيريا الموجودة على الجلد الأحماض الموجودة في العرق، إنها نفايات البكتيريا التي تنتج الرائحة. وإذا كنت في شك، اغسلها.

أكثر الملابس اتساخا

وتحتوي الملابس الداخلية على معظم الجراثيم، لأنها تتلامس مع أعضائك التناسلية وفتحة الشرج.

نتيجة لذلك، يمكن أن تحتوي على البكتيريا والجراثيم البرازية من الالتهابات التناسلية، مثل الخميرة.

ويمكن أن تكون ملابس الأطفال مليئة بالجراثيم، وذلك لالتقاط الأطفال الجراثيم من العديد من الأماكن التي قد لا تتوقعها، مثل مقاعد السيارة، والهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي، والمعدات الرياضية، وحقائب الظهر، وألعاب الحيوانات الأليفة.

لتقليل انتشار تلك الجراثيم، اغسل ملابس طفلك في عبوة منفصلة، ومن المفيد أيضًا أن تقوم بغسل منفصل عندما يعاني أحد أفراد أسرتك من الإسهال أو الزكام.

احتفظ بالمناشف منفصلة

المناشف المستعملة بملابسك المتسخة تحتوي على جراثيم أكثر من الملابس، نظرًا لأنها سميكة جدًا، فإنها تظل رطبة لفترة أطول، ويمكن أن يسمح للجراثيم بالبقاء على قيد الحياة.

يمكن أن تحتوي مناشف الأطباق التي تتلامس مع اللحوم النيئة على السالمونيلا والإشريكية القولونية، وقد تلتقط مناشف الحمام بكتيريا الإشريكية القولونية والبكتيريا البرازية الأخرى.

لمست الغسيل؟ اغسل يديك

عندما تقوم بوضع الملابس المتسخة في الغسالة أو نقلها إلى المجفف، فسوف تصاب يديك بالجراثيم.

اغسل يديك كلما لمست الغسيل، حتى يؤدي ذلك إلى تقليل فرصة إصابتك بالمرض.

وتكون أيضًا أقل عرضة لنشر الجراثيم حول منزلك، ما قد يساعد في حماية أسرتك من المرض أيضًا.

أفضل طريقة لتنظيف الملابس

- لقتل الجراثيم، اغسلي ملابسك على الدورة الساخنة، ثم ضعي كل شيء في المجفف لمدة 45 دقيقة.

- اغسلي الأبيض بالمُبيض واستخدمي مادة البيروكسيد أو مبيضًا آمنًا للألوان.

- اغسل ملابسك في ماء لا يقل عن 60 درجة مئوية لقتل أي فيروسات أو بكتيريا.

- يمكن لضوء الشمس أن يقتل الجراثيم

- إذا كنت بحاجة إلى التجفيف، فإن أفضل مكان لتعليقها هو في الهواء الطلق، وليس على رف غسيل داخلي، إذ تقتل الأشعة فوق البنفسجية من أشعة الشمس أي جراثيم لا تزال على ملابسك، لكن تجفيف ملابسك في الخارج قد يؤدي إلى ظهور حبوب اللقاح عليها، ويمكن أن يكون ذلك مشكلة إذا كنت تعاني من الحساسية.

- نظف غسالتك، مرة واحدة في الشهر، لقتل الجراثيم الكامنة، شغّلها دون أنا تحتوي على أي شيء سوى مبيض الكلور، إذا كانت الملابس التي تغسلها شديدة الاتساخ أو كنت تعيش في منطقة حارة ورطبة، فقد تحتاج إلى تكرار ذلك كثيرًا، وإذا كانت حمولتك التالية من الغسيل بالألوان، شغّل الغسالة فارغة مرة أخرى، هذه المرة بدون أي شيء سوى الماء، حتى لا يفسد أي بقايا مبيّض ملابسك الملونة.

- تعقيم سلة الغسيل، وفي كل مرة تخرج فيها ملابسك من السلة، نظف الجزء الداخلي منها برذاذ مطهر. سيقلل من عدد الجراثيم التي ستنتشر هناك. هذا يمكن أن يجعل المرض أقل احتمالا.