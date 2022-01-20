كيف تقوي مناعة طفلك للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

أدى تزايد خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، إلى زيادة العناية بجهاز المناعة لدى الأطفال، كونها تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى والحفاظ على الصحة.

وتتمثل إحدى الطرق الأساسية لتعزيز المناعة لدى الأطفال باتباع بعض العادات المهمة، التي نعرضها، وفقا لموقع "timesofindia".

- الإكثار من تناول الفواكه

حاولي تضمين الفواكه لطفلك بكثرة، إذا كانوا لا يحبون أكلها كاملة، فإن إعطائهم حتى جزء بسيط من هذه الفاكهة سيعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة.

- الكاجو

تناول الكاجو بين الوجبات ستزودهم بالمغذيات الدقيقة التي يحتاجونها لإبقائهم نشيطين وحيويين، سوف يساعد على تقليل الأوجاع والألم.

- نصائح أخرى لاتباعها

بصرف النظر عن الأكل الصحي، هناك بعض الأشياء الأخرى التي تؤثر على صحتنا المناعية، النظام الغذائي هو مجرد عامل واحد، والذي له بالفعل تأثير قوي على صحتك المناعية، ولكن هناك بعض الأنشطة اليومية الأخرى التي نقوم بها بوعي ودون وعي والتي قد تضر بصحتنا.

- وضع جدول النوم

غالبًا ما يقلل الناس من أهمية الحفاظ على جدول للنوم، لكن النوم يلعب دورًا مهمًا للأطفال في الحفاظ على مناعتهم وصحتهم، ويقلل من خطر الإصابة بالسمنة ويساعد على الحد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية.

- تجنبي الوجبات السريعة

تجنب جميع أنواع الأطعمة المصنعة أو السريعة، تمتلئ هذه الأطعمة بالدهون المتحولة وتحتوي على الحد الأدنى من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الطفل، وغالبًا ما تساهم في زيادة الوزن ولا تغذي الجسم، حتى الأطعمة المعلبة التي تم تصنيفها على أنها صحية ليست صحية.

- ممارسة الرياضة

تعد المحافظة على النشاط البدني عادة مهمة أخرى في نمط الحياة تساعدك على الحفاظ على لياقتك ونشاطك، ممارسة الرياضة أو حتى التوسط يعزز عملية التمثيل الغذائي عند الأطفال ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة.