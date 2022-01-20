من الأكثر انتشارا إلى الأقل.. إليك 14 علامة تشير إلى الإصابة بـ أوميكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أثار الارتفاع المذهل في عدد حالات الإصابة بكورونا قلق الجميع، إضافة إلى انتشار متحور أوميكرون في جميع أنحاء العالم، الذي يختلف عن أي من سلالات SARs-COV-2 السابقة.

ويعد أوميكرون مختلفًا لأنه أخف نسبيًا ويمكن التحكم فيه بشكل أكبر، وحتى الآن ، يقال إنه يؤثر على الجهاز التنفسي العلوي الذي يسبب أعراضًا تشبه أعراض البرد وخفيفة ويبدو أنه يسبب ضررًا أقل للرئتين.، بحسب موقع timesofindia.

-كيف تختلف أعراض أوميكرون عن متغير دلتا؟

من المعروف أن متغير دلتا يسبب أمراضًا خطيرة تؤدي إلى الوفيات، وعانى الكثير خلال الموجة الثانية من كورونا من أعراض مؤلمة للغاية تتراوح من شيء خفيف مثل السعال والحمى وفقدان الرائحة والذوق إلى أعراض حادة مثل ضيق التنفس وألم الصدر والتهابات الرئة الخطيرة.

على العكس من ذلك، من غير المرجح أن يشمل متغير أوميكرون الرئتين وهو خفيف إلى حد كبير، حتى أن الخبراء ظهروا في المقدمة وقالوا إنه يشبه نزلات البرد أو الأنفلونزا، لكن لا يزال هناك الكثير من التكهنات وهناك المزيد من الأبحاث في انتظار.

-14 علامة تشير إلى الإصابة بـ أوميكرون

باستخدام البيانات من تطبيق "زوي كوفيد" في المملكة المتحدة للأعراض الأكثر شيوعًا لأوميكرون، ومن خلال رسم بياني أبرزت النسبة المئوية للأشخاص الذين عانوا من أعراض معينة.

- سيلان الأنف: 73٪.

- صداع: 68٪.

- التعب: 64٪.

- العطس: 60٪.

- التهاب الحلق: 60٪.

- كحة مزمنة: 44٪.

- صوت أجش: 36٪.

- قشعريرة أو رعشات: 30٪.

- حمى: 29٪.

- دوار: 28٪.

- ضباب المخ: 24٪.

- آلام العضلات: 23٪.

- فقدان حاسة الشم: 19٪.

- آلام في الصدر: 19٪.

-متى يجب أن تخضع للاختبار؟

يمكن أن تتراوح فترة حضانة الفيروس التاجي، وهي عدد الأيام بين الإصابة ووقت ظهور الأعراض أو ملاحظتها، من 1-14 يومًا، وغالبًا ما تكون حوالي 5 أيام.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يستغرق الأمر في المتوسط خمسة إلى ستة أيام من إصابة شخص بالفيروس حتى تظهر الأعراض، ومع ذلك قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 14 يومًا.

ووفقًا للبيانات المبكرة، قد يكون الوقت الذي يستغرقه الشخص المصاب لتطور الأعراض بعد التعرض أقصر بالنسبة للأوميكرون مقارنة بالمتغيرات السابقة.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الأشخاص المصابين بـ كورونا قد يكونون أكثر معدية قبل أيام قليلة من ظهور الأعراض أو بعده، قال الخبراء إن النافذة قد تكون أقصر للأفراد المصابين بأوميكرون.

لذلك، إذا كنت على اتصال وثيق بمريض مصاب بفيروس كوفيد -19 أو بدأت في ظهور الأعراض، فاخضع نفسك للاختبار على الفور.

وقال المدير العام للمجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) الدكتور بالرام بهارجافا، إنه يجب على المرء تجنب إجراء اختبار كورونا في اليوم الأول لأن فرص الحصول على نتيجة سلبية زائفة أعلى، بغض النظر عن الاختبار الذي تقوم به.

-مدة العزل حال الإصابة

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، فيجب أن تعزل لمدة 5 أيام على الأقل من تاريخ الاختبار الإيجابي (إذا لم تكن لديك أعراض).

وإذا ظهرت عليك أعراض كورونا، فاعزل لمدة 5 أيام على الأقل من تاريخ بدء الأعراض (تاريخ بدء الأعراض هو اليوم 0).

وأشار المجلس الهندي للبحوث الطبية، إلى أن كلا من مرضى كورونا الذين تظهر عليهم الأعراض وغير المصحوبين بأعراض يمكن أن يعزلوا أنفسهم في المنزل لمدة سبعة أيام بدلاً من 10 أيام.

-الأعراض الخفيفة وتوخي الحذر

حذر خبراء من جميع أنحاء العالم من الاستخفاف بصيغة كورونا الجديدة، فقد يكون أوميكرون خفيفًا، لكن معدل العدوى المرتفع هو أمر أثار مخاوف حول العالم.

من المهم أن نواصل ممارسة السلوك المناسب لـ كورونا بارتداء الأقنعة، والحفاظ على مسافة اجتماعية، واتباع النظافة المناسبة وتجنب زيارة الأماكن الخارجية.