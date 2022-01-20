الامارات | أسباب برودة الأطراف في الشتاء.. بعض الحالات تحتاج لزيارة الطبيب

شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب برودة الأطراف في الشتاء.. بعض الحالات تحتاج لزيارة الطبيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشكو بعض الأشخاص من معاناة في فصل الشتاء،بالرغم من ارتداء الملابس الثقيلة،إذ يشعرون ببرودة شديدة في الأطراف.

وعن أسباب برودة الأطراف في الشتاء، وماذا يحدث للجسم في حال الشعور بـبرودة الأطراف، قال طبيب المخ والأعصاب والأوعية الدموية الدكتور ياسر عبدالله، حسب صحيفة الوطن المصرية، أن الشعور ببرودة الأطراف شيء طبيعي لدى عدد كبير من الناس، ولكن استمراره شيء غير طبيعي، موضحا أن الشخص يشعر ببرودة الأطراف، نتيجة قلة البيولوجي وكمية الدم في الجسم وضعف الشرايين أيضا، فينتهي به الأمر بالشعور ببرودة الأطراف والسقعة في الجسم.

وأضاف الطبيب: «يمكن أن تكون هناك حالات مرضية من المصابين ببرودة الأطراف، وذلك عندما تصبح يد الشخص زرقاء اللون بشكل ملحوظ، وفي هذه الحالة يجب عليه زيارة الطبيب للاستشارة وتلقي العلاج، فقد يختار الطبيب العلاج عن طريق بعض الأدوية أو توسيع الشرايين».

وذكر طبيب المخ والأعصاب أن هناك عدة أسباب أخرى للشعور ببرودة الأطراف، وهي فقر الدم نتيجة لعوامل عديدة منها نقص الحديد، كما أن الشعور بالتوتر والضغط قد يؤدي إلى الشعور بالبرودة في الأطراف، بجانب اضطرابات وضعف الدورة الدموية وربما يشعر الأشخاص المصابون بمتلازمة «رينود» ببرودة الأطراف والتي تسبب ضيق الأوعية الدموية المغذية للأطراف.

وأوضح طبيب المخ والأعصاب، طرق علاج برودة الأطراف في فصل الشتاء وهي: ارتداء القفازات والجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف، الامتناع عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وممارسة التمارين الرياضية والتي تكون فعالة في تدفئة الجسم عن طريق تحسين الدورة الدموية، لافتا إلى أن بعض الحالات تحتاج إلى مكملات غذائية لتنشيط الدورة الدموية.

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