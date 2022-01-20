3 طرق مختلفة لعمل السبانخ.. بشاميل وكبدة فراخ وطماطم (صور)

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

السبانخ من أكثر أنواع الخضراوات المفيدة للجسم، والتي تحتوي على نسبة كبيرة من المعادن المهمة للجسم، ويجب أن تحرص الأمهات على تزويد أطفالها بها بأكثر من وصفة وطريقة، ويُقدم «هُن» 3 طرق مختلفة لعمل السبانخ في المنزل بعيدا عن الطرق التقليدية، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير سبانخ بكبدة الدجاج

سبانخ

كبدة دجاج

صنوبر محمر

دبس رمان

طماطم شيري

بصل

ثوم

زبدة

مرقة

ملح

فلفل

طريقة تحضير سبانخ بكبدة الدجاج

- افرمي البصل والثوم وضعيهما مع قطعة زبدة في طاسة مع مكعب مرقة.

- خذي جزء من الخليط وضعي الكبدة وقلبيها مع ملح وفلفل وقليل من دبس الرمان والطماطم الشيري.

- ضعي في الباقي من خليط الثوم والبصل والسبانخ وقلبيها جيدا، ثم اضيفيها للكبدة.

- قدمي الكبدة مع رشة من الصنوبر المحمر.

مقادير سبانخ بالبشاميل

سبانخ

شبت

بصل

ثوم

جوزة الطيب

مرقة

بهارات

قرفة

دقيق

لبن

كريمة لباني

سمـنة

ملح

فلفل اسود

طريقة تحضير سبانخ بالبشاميل

- قطعي البصل مكعبات متوسطة وضعيه في طاسة بها سمن على النار.

- افرمي الثوم وأضيفيه إلى الطاسة مع مكعب مرقة ثم قطعي السبانخ قطع كبيرة وضيفيها مع شبت مفروم وقلبيها جيدا حتى تذبل.

- أضيفي جوزة الطيب وقرفة وبهارات وملح وفلفل بعد رفعيها عن النار.

- ضعي سمن بنفس مقدار الدقيق وقلبي حتى يذوب الدقيق على النار.

- أضيفي اللبن واستمري في التقليب ثم أضيفي الكريمة اللباني وارفعيه عن النار عندما يثقل.

- صفي السبانخ من المياه وضعيها في طاجن فرن وعليها البشاميل.

- ادخليها فرن ساخن حتى يحمر وجهها ثم قدميها.

مقادير سبانخ بالطماطم

سبانخ بيوريه

طماطم جهينه

ثوم

بصل

دجاج

كمون

مكعب مرقه

حمص

شبت

زبدة

كزبره ناشفة

كزبرة خضراء

سمنة

أرز أبيض بالشعرية

بهارات

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير سبانخ بالطماطم

- يفرم البصل ويشوح فى الزبدة حتى يصفر تماما.

- تقطع صدور الدجاج مكعبات وتضاف إلى البصل.

- تضاف السبانخ المفرومة إلى الخليط مع كزبرة خضراء وشبت.

- يضاف بيوريه الطماطم مع ملح وفلفل ويترك الخليط على النار حتى يتجانس.

- يفرم الثوم في الكبة ويوضع منه نصف ملعقة كبيرة على خليط السبانخ.

- يضاف إليه البهارات والكمون ويترك الخليط مع الماء الساخن ثم الحمص.

- تترك على النار حتى تنضج تماما.

- في طاسة اخرى يشوح الثوم مع سمنة ثم يضاف اليه كزبرة ناشفة.

- يضاف إليه الطشة.

- يرفع الخليط في طاجن الفرن ويرص عليه حلقات من الطماطم والفلفل الألوان ويدخل الفرن حتى يكتمل النضج.

- في حلة أخرى شوحي الزبدة مع مكعب المرقة ويضاف إليها الأرز الأبيض.

- أضيفي الشعرية مع الماء الساخن ويترك حتى ينضج تماما.

- في طاسة أخرى شوحي الثوم مع سمنة ثم أضيفي الكزبرة الناشفة ثم أضيفي الطشّة.

- يرفع الخليط في طاجن الفرن ويرص عليه حلقات من الطماطم والفلفل الألوان ويدخل الفرن حتى يكتمل النضج.

- في حلة أخرى شوحي الزبدة مع مكعب المرقة وأضيفي الأرز الأبيض.

- أضيفي الشعرية مع الماء الساخن واتركيها حتى النضج.

- قدّمي الأرز بالشعرية مع السبانخ بالطماطم ساخنة.