الامارات | "هاتلك 2000 ليرة يا حجي".. الأموال تتطاير في سماء دمشق.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن "هاتلك 2000 ليرة يا حجي".. الأموال تتطاير في سماء دمشق.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو انتشر بكثرة، أظهر التقاط مواطنين لأموال من فئة ألفي ليرة متناثرة على طريق المتحلق الجنوبي في العاصمة السورية دمشق.

ويظهر الفيديو أناساً يركضون بالشوارع لالتقاط أوراق المال المتناثرة بين السيارات والمارة، فيما يتوقف آخرون عن القيادة ويركنون مركباتهم ويتدرجون منها للحصول على المال.

وبينما لم يعرف حتى الآن مصدر تلك الأموال، رجّحت شبكة "صوت العاصمة" أن تكون عائدة إلى شخصين اختلفا داخل سيارة، فقام أحدهما برمي "رزمة" من النقود إلى الشارع.

كما يسمع من الفيديو صوت أحدهم ماراً بسيارته من جانب كبير بالسن يركض لجمع الأوراق، ويقول له باللهجة السورية: "هتلك 2000 حجي"، وقصد منها طالبا ورقة من فئة الـ2000 ليرة سورية. حسب "العربية.نت".

يذكر أن سوريا تعاني منذ سنوات من عدة أزمات شملت الوقود والطاقة والخبز إضافة إلى انهيار الليرة ما عاد بآثار كارثية على كل مفاصل الحياة فيها وجعل منها حياة متاحة بشق الأنفس.

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