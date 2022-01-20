السروال الرياضي يتربع على عرش الموضة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يتربع السروال الرياضي على عرش الموضة النسائية في 2022 ليمنح المرأة إطلالة عصرية تتسم بالراحة والبساطة.

وأوضح خبير الموضة الألماني أندرياس روزه أن ارتداء السروال الرياضي لا يقتصر على المنزل أو صالات اللياقة البدنية فحسب، بل يمكن أيضا ارتداؤه خلال الحياة اليومية بشرط تنسيقه بشكل سليم، على سبيل المثال يمكن تنسيقه مع بلوزة وبوت للحصول على إطلالة كاجوال أنيقة مناسبة للشارع.

كما يمكن تنسيق السروال الرياضي مع جاكت جلدي وبوت للحصول على إطلالة نجمات الروك.

ولإطلالة أكثر جرأة وجاذبية يمكن تنسيق السروال الرياضي مع جاكت مبطن وحذاء رياضي يتلألأ بلون ميتالك برّاق.