لقبت بـ«جوجو دياب» بسبب الهضبة.. 6 معلومات عن نجود بسطامي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بوجهها البشوش تطل على الجمهور، تؤدي الأغاني المختلفة للفنان عمرو دياب، بشكل يجذب متابعيها، حتى أصبح البعض يعتبرها مصدر سعادة وطاقة إيجابية لغيرها، إنها الشابة نجود بسطامي من الأردن، التي أطلق عليها اسم «جوجو دياب»، بسبب غنائها كلمات «الهضبة» باستمرار.

تصدر اسم نجود بسطامي، مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أدائها الرائع، والطاقة الإيجابية التي تتحلى بها.

ويستعرض «هٌن»، أبرز المعلومات عن نجود البسطامي.

معلومات عن نجود البسطامي

- تعمل مهندسة صوت.

- صاحبة فيديوهات شهيرة على «تيك توك».

- تظهر في الفيديوهات أثناء عملها على مكتبها، وهي تتمايل وتغني على نغمات الأغاني.

- درست صحافة وإعلام في جامعة البترا.

- في أول ظهور لها قدمت أغنية «انت الحظ» للفنان عمرو دياب.

- تنسجم مع أغاني الفنان عمرو دياب؛ لأنه «مطرب الأجيال».