إزاي تكون لبق مع شريكة حياتك؟.. 4 خطوات فيها الحل

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قال إسحاق نيوتن ذات مرة: «إن اللباقة موهبة لتوضيح وجهة نظر دون خلق أعداء»، وهي تعني القدرة على توصيل رسائلك بوضوح للطرف الآخر، مع مراعاة الحساسية في الحديث معه، وعدم الإساءة له أو أي شخص، ونظرا لأهمية ذلك الأمر، يبحث العديد من الرجال عن طرق ووسائل كي يتسموا بـ«اللباقة» مع شريكة الحياة، والقدرة على التعبير عن أفكارهم بطريقة جذابة وغير مؤذية.

كيف تصبح لبقا مع شريكة حياتك؟

ونقدم خلال السطور مجموعة من النصائح التي قدمها موقع wikihow الأمريكي الشهير، مجموعة من النصائح التي تساعدك أن تكون لبقًا بشكل جذاب مع شريكة حياتك، للحفاظ على نجاح العلاقة العاطفية.

1- فكر قبل أن تتكلم

اسمح لنفسك بوقفة للتفكير في كيفية فهم كلماتك، ولمنع نفسك من الإدلاء بتعليقات متسرعة، فقد يكون لديك رد فعل فوري على شيء تقوله حبيبتك، لذلك يجب عليك أخذ دقيقة لتجميع أفكارك قبل أن تخرج كلماتك مباشرة وتقول ما تريده.

2- تجنب التفوه بالتعليقات السلبية

إذا كان الناس يدلون بتعليقات سلبية حولك، فعليك تجنب الانغماس فيها إذا كنت تريد أن تكون لبقًا خاصة مع شريكة حياتك.

3- ابدأ بتعليق إيجابي قبل إعطاء ملاحظات سلبية

إذا كان عليك إعطاء ملاحظات سلبية لشخص ما أو مع زوجتك أو حبيبتك، فيجب أن تتعامل بطريقة تجعلك أكثر تقبلا، هذا لا يعني أنه يجب أن تكذب على الشخص إذا لم تسر الأمور على ما يرام، ولكن يجب أن تبدأ بشيء إيجابي حتى يرى الشخص أنك تهتم به.

4- اختر كلماتك بعناية

عندما يتعلق الأمر باللباقة فإن أحد أهم الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار هو أنه يجب أن تكون على دراية بالكلمات التي تستخدمها للتعبير عن أفكارك، ولا يزال بإمكانك قول ما تريد دون الإساءة للطرف الآخر.

وعندما تستعد لإبداء رأي، اسأل نفسك عما إذا كانت الكلمات التي تستخدمها متحيزة أو مؤذية أو متعالية أو كلها خاطئة، بعد ذلك، ابحث عن الألفاظ التي ستساعد في تعزيز أفكارك دون الإساءة للغير.