روشتة الرجوع لممارسة الرياضة بعد الانقطاع.. في 7 خطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

من المحتمل أن يتوقف بعض الأشخاص عن ممارسة الرياضة، ربما لأسباب عائلية، أو ظروف أخرى لا تمكنه من الإقدام على الأشياء التي اعتاد فعلها مسبقًا، إلا أنه عندما يحتاج الأشخاص إلى العودة للممارسة مرة أخرى عليهم معرفة بعض النصائح الهامة لتفادي حدوث الإصابات المحتملة.

استراتيجيات العودة لممارسة التمارين الرياضية

ووفقًا لصحيفة «Time»، هناك بعض الخطوات التي يلزم أخذها في الاعتبار عند الرغبة في ممارسة الرياضة، بعد انقطاع طويل، نوضحها فيما يلي:

- خذ الوقت الكافي للعودة إلى الروتين، ابدأ بممارسة التمارين لمدة دقائق في اليوم الأول، وعدم الإفراط في الأداء وحمل الأوزان الثقيلة، وبالتدريج حاول العمل مد فترة التدريبات، ومع الوقت ستعود مثل سابقًا.

- لا تحاول تغيير كل شيء دفعة واحدة، حاول التركيز على إصلاح التدريبات البدنية، وبعد ذلك ضبط الروتين الغذائي ببطء حتى لا تصاب بالإحباط، وتتمكن من العودة إلى نفس الأداء السابق الصحي والبدني.

- حافظ على أداء التدريبات الخاصة بك، مثل التهدئة، والتأمل، ما يساعد على تحسين أدائك خلال ممارسة التمارين الرياضية، بالإضافة إلى دورها في زيادة التركيز.

- حاول تغيير الجدول المسبق لممارسة التمارين الرياضية، إذ يلزم في البداية ممارسة «الخفيفة»، لأن الجسم ليس في حالة نشاط كافٍ لأدائها مثل الوقت السابق.

تغيير النظام اليومي بأكمله

- بعد الانقطاع الطويل عن ممارسة الرياضة، لا تحدث التغيرات على عضلات الجسم فقط، إلا أنه يتغير النظام اليومي بأكمله، ومواعيد النوم، ربما يصبح الشخص ينام أكثر من اللازم، لذا يلزم الحرص على النوم الجيد «7 ساعات نوم يوميًا»، بالإضافة إلى ضرورة التوقف عن السهر، حتى تعود اللياقة البدنية التي تعودت عليها.

- تغلب على مشاعر التوتر والخوف التي تلاحقك، واحصل على التحفيز الإيجابي من خلال الجلوس مع أصدقائك الذين يحرصون على ممارسة الرياضة بشكل أساسي.