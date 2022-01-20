سر ترك ليلى عز العرب مجال البنوك ودخولها التمثيل: بدأت بـ«جردل وخيشة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عرفها الجمهور بطلتها المختلفة على الشاشة، ونبرة صوتها المميزة، وحضورها الراقي والهادئ، ونجحت في حفر اسمها بين عمالقة الفن في الجيل الجديد، على الرغم من دخولها التمثيل في سن كبيرة، وباتت الفنانة ليلى عز العرب، واحدة من الفنانات ذوات البصمة المميزة في الأعمال الفنية المختلفة، ما بين السينما والدراما، خاصة بتجسيدها شخصية الأم المرحة، صاحبة الدم الخفيف.

سر دخول ليلى عز العرب الفن في عمر كبير

على الرغم من نجاجها بمجال العمل في البنوك، ووصولها إلى منصب مرموق به، إلا أن ليلى عزب العرب، التي تحتفل بعيد ميلادها الـ74 اليوم، قررت ترك هذا المجال، من أجل الدخول إلى عالم الفن والتمثيل، وهو ما كشفت عن سببه خلال لقاء إعلامي سابق لها، مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج «معكم»، المعروض آنذاك عبر شاشة «سي بي سي».

وخلال اللقاء، أوضحت الفنانة أنها ارتقت في مجال البنوك، حتى بلغت منصب نائب رئيس مجلس إدارة، لكنها على الرغم من هذا النجاح الكبير، قررت ترك عملها للانخراط في تجربتها المفضلة وهي التمثيل، موضحة أن السبب خلف ذلك نجاحها الكبير في مجالها الأول داخل البنوك: «دخلت التمثيل عشان أنا حبيت البنوك ونجحت فيها أوي، النجاح دايما بيدي دفعة للأمام، إن الواحد يجرب حاجة جديدة، ولو مكنتش نجحت في التمثيل كنت هجرب حاجة تانية».

كما كشفت الفنانة عن أن دخولها التمثيل لم يكن سهلا؛ إذ جاء أول أدوارها وهي «كومبارس صامت»: «بدأت بالجردل والخيشة، أول دور ليا كنت كومبارس صامت».

رفض أسرة ليلى عز العرب دخولها التمثيل

أما عن موقف أسرتها وعائلتها من التحاقها بمجال الفن، أكدت ليلى عز العرب امتعاض زوجها وبعض أفراد عائلتها عندما عرضت عليهم الأمر، بينما شجعها أبنائها على الدخول في التجربة الجديدة، «زوجي وقرايبي امتعضوا، لكن ولادي دايما يقولوا لي اللي بتحبيه اعمليه».