5 خطوات تمكنك من التوقف عن تناول السكر بكثرة.. يهدد بالوفاة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يؤدي التناول المفرط للسكريات إلى مشكلات صحية خطيرة، تسبب الوفاة على الفور، حال عدم اتباع نظام غذائي جيد، لذا تقدم «هن» مجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها للتغلب على الرغبة في تناول السكر، نقلا عن «Wiki How».

نصائح للتوقف عن تناول السكر

- اتخاذ القرار بالرغبة في الامتناع عن السكر بالتدريج أو فجأة، فإذا كانت تتناول كميات بالغة من السكر، فإن التوقف المفاجىء يكون له أعراض انسحاب، أما إذا كنت تستهلك السكر بكميات صغيرة، فإنك لا تعاني من أي أعراض جانبية.

- حاول تعديل النظام الغذائي، ودونه في مفكرة خاصة بك سجل الغذاء الذي ترغب به، سيساعدك ذلك على معرفة كميات السكر التي تتناولها خلال اليوم، بعد ذلك، حدد استراتيجية للحد من تناوله بالتدريج.

- عند شرائك لمنتجات، يلزم التأكد من عدم احتوائها على نسبة كبيرة من السكر، خاصة منتجات البسكويت، إذ تحتوي على كمية من السكر المضاف، لذا حاول تجنب الأطعمة التي تحتوي على السكر.

- يستخدم السكر المضاف بغرض تحلية الأطعمة فقط، دون الحصول على فوائد منه، لذا يفضل الحصول على السكر من المنتجات الطبيعية مثل الفواكه.

- حاول الامتناع عن الحلوى ومشتقاتها، مثل البسكويت، المعجنات، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف.

أضرار السكر على الجسم

وفقًا لموقع «Health Line» يسبب الإفراط في تناول السكر الإصابة بالعديد من الأضرار، منها:

- يمكن أن يؤدي تناول السكر بكميات كبيرة إلى الإصابة بالسمنة، لتأثيره الكبير على الهرمونات ما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول المزيد من الأطعمة.

- تعتبر من المخاطر الكبيرة لتناول السكر، التعرض للسكتات القلبية، بالإضافة إلى حدوث مشكلات في القلب.

- يسبب الإفراط في تناول السكر على ظهور بثور في الوجه، إذ أن التقليل في تناوله يساعد على الحد من إفراز الغدد الدهنية في الجسم.