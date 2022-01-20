عروس حامل تتعرض لموقف محرج قبل زفافها.. خرجت من الأزمة بحيلة غريبة: اتجوزت خنجر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موقف محرج تعرضت له عروس عشرينية، بعدما تخلى عنها عريسها قبل زفافهما بأيام قليلة، ما سبب لها أزمة كبيرة وعائلتها، الذين أصبحوا في حيرة في الأمر، وكيف سيخرجون منه بشكل لائق لمنع تداول الحديث عن الموضوع داخل قريتها وخاصة أمام المدعوين.

تفاصيل تخلي العريس عن عروسه

كشفت العروس العشرينية التي تدعى «ني بوتو ميلينا» أن عريسها تخلى عنها قبل إقامة حفل زفافهما بعدة أيام قليلة، وهو ما أحدث لها صدمة بالغة وأسرتها، خاصة بعدما دعوا كافة المعازيم لحضور حفل الزفاف، خاصة وأنها حامل من حبيبها وعريسها، وفق صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

وسرعان ما اضطرت العروس الحامل إلى بذل قصارى جهدها، لمنع جلب العار لعائلتها بعد أن تخلى عنها عريسها على مضض قبل أيام من زفافهما، لتقرر القيام بحيلة تُخرجها من هذه الأزمة، وهي إعلانها زواجها من خنجر يعرف بخنجر «كيريس» التقليدي، وهو الذي يعد جزءًا من العادة الهندوسية التي تساعد على منع إذلال النساء في المجتمع الهندوسي.

جدير بالذكر، أنه كان من المقرر أن تتزوج العروس الحامل من شريكها في نهاية يناير الجاري، لكنه اعتذر عن حضوره قبل يومين فقط من الزفاف بعد أن غيرت عائلته رأيهم، بالسماح له بالانتقال مع العروس وعائلتها.

بالرغم من أن العريس أعلن حبه لها واقترح فكرة الهروب بعيدًا حتى يكون معها، قالت عائلة «ميلينا» إنه لا ينبغي له اتخاذ أي قرارات متسرعة، وقرر المضي قدمًا في إقامة حفل رمزي لمنع حدوث أي أحاديث غير لائقة عن ابنتهما.

ووفق العادات الهندوسية يُعتقد أن الخنجر الذي يمثل الرجولة في المجتمع، ويمكن أن يكون بديلاً عن العرسان الذين لا يستطيعون الحضور في حالات تشمل الوفاة، أو غيرها من الظروف الاستثنائية.