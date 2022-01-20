الامارات | وفاة معمر نجا من جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة معمر نجا من جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي في اسبانيا المعمّر دي لا فوينتي الذي تصنفه موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بأنه أكبر معمر في العالم، عن عمر ناهز 112 عاما.

وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إي إف إي" بوفاة ساتورنينو دي لا فوينتي داخل في منزله بمدينة ليون الواقعة شمال غربي إسبانيا.

وولد دي لا فوينتي في حي بوينتي كاسترو بمدينة ليون في 11 فبراير 1909.

ومن سطور حياته انه عمل "اسكافيا" كما انه نجا من جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، وأنجب من زوجته أنتونينا 8 أطفال، ورزق بعد ذلك بـ14 حفيدا و22 من أبناء الأحفاد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news