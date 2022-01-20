الامارات | سعودي يوثق "تجمد ثوبه" من شدة البرودة .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي يوثق "تجمد ثوبه" من شدة البرودة .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثق شدة البرودة في احدى المحافظات السعودية، حيث وثق مزارع سعودي تجمد ثوبه "بشكل مستقيم".

المزارع ظاهر عتيق الشراري، ظهر في مقطع مصور امس الاربعاء، يظهر الثوب متجمد ويبدو وكأن شخصا يرتديه.

وقال الشراري: "السلام عليكم أسعد الله صباحكم بكل خير التاريخ اليوم 19 يناير 2022 .. الثوب متجمد هذا الثوب الشغل حق المزرعة ونحمد الله ونشكره".

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