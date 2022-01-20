الامارات | 97 أسرة مواطنة تشارك في «مهرجان الشيخ زايد»

شكرا لقرائتكم خبر عن 97 أسرة مواطنة تشارك في «مهرجان الشيخ زايد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، كشريك استراتيجي في مهرجان الشيخ زايد 2021-2022، المقام حالياً في منطقة الوثبة بأبوظبي، وتتواصل فعاليات دورته الحالية حتى 31 مارس المقبل، حيث تكفلت المؤسسة بالإشراف المباشر على السوق الإماراتية والورش التراثية والفنية ومسرح الطفل والمتحف ومسابقة الأكلات الشعبية التي تقام في المهرجان.

وأشار مدير عام المؤسسة محمد حاجي الخوري، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن عدد الأسر المواطنة المشاركة في الجناح الإماراتي بلغ هذا العام 97 أسرة تم توزيعها على 97 محلاً، تعرض فيها الكثير من المنتجات والحرف والصناعات التراثية مثل: الأشغال التراثية، الدلال والأواني، الدخون والعطور، الملابس التراثية، البهارات والقهوة الإماراتية، الإكسسوار، الشيل والعبايات، الورد والمنتجات الطبيعية، التمور، أطقم الضيافة المتنوعة والرسم على الدلال، كما تقوم السيدات المشاركات في السوق الإماراتية بتقديم ورش تعليمية للجمهور والأطفال.

وقال إن اختيار الأسر المواطنة التي تشارك في الفعاليات والمعارض في الدولة تم بناء على معايير محددة، منها جودة المنتج وصناعة منزلية وبأيدٍ إماراتية تعكس الاهتمام بالتراث الإماراتي.

وأكد حرص المؤسسة على المشاركة كشريك استراتيجي في مهرجان الشيخ زايد سنوياً، للمساهمة في تأكيد شعار ورسالة المهرجان «الإمارات ملتقى الحضارات»، حيث أصبح المهرجان محطة مهمة جداً على أجندة فعاليات الإمارات وملتقى ووجهة للترفيه للمواطنين والمقيمين والزائرين للدولة.

وعن الجديد الذي تقدمه المؤسسة هذا العام، قال: «نحرص في كل عام على أن نبرز المشاريع والمبادرات التي نفذتها المؤسسة داخل الدولة وخارجها من خلال متحف الإنجازات الذي يعرض معلومات وأرقاماً وإحصاءات وأفلام فيديو رقمية حول المؤسسة ونشاطاتها المحلية والعالمية منذ نشأتها عام 2007 ولغاية تاريخه، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم، ويسلط المتحف الضوء على أهم المشاريع الإغاثية والتنموية التي نفذتها المؤسسة خلال عام 2021.

وأضاف: «وصلت المؤسسة بمشاريعها التنموية والإغاثية إلى أكثر من 90 دولة حول العالم. كذلك يتولى الجناح تنظيم مسابقة الأكلات الشعبية، ونرصد لها جوائز مالية بالإضافة إلى الورش الفنية التي تضم سبع حرف تراثية، ويتم تغيير السيدات كل أسبوعين بهدف إعطاء فرصة لأكبر شريحة ممكنة، إذ يصل عدد السيدات المشاركات إلى 63 سيدة طوال فترة المهرجان، كما يضم الجناح الورشة الفنية التي تتضمن ألعاباً للأطفال بالصلصال والرسم والتلوين، وهناك أيضاً حضانة خاصة بالأطفال وفق أرقى معايير العناية الصحية والسلامة العامة».

• الأسر المواطنة تعرض الكثير من المنتجات والحرف والصناعات التراثية.

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