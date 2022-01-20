الامارات | 100 مليونير يطالبون بفرض ضريبة على الأغنياء

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليونير يطالبون بفرض ضريبة على الأغنياء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالبت مجموعة تضم أكثر من 100 مليونير من تسع دول مع منظمات دولية بفرض ضريبة ثروة على أثرياء العالم.

ودعت مجموعات «مليونيرات وطنيون» و«مليونيرات من أجل الإنسانية» و«افرض ضريبة علينا الآن» الحكومات إلى «فرض ضرائب علينا نحن الأغنياء الآن».

وقالت منظمة الإغاثة «أوكسفام»، أمس، إن عائدات الضرائب على الأغنياء ستساعد في الحد من عدم المساواة الشديد وتمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الرعاية الصحية العامة والتعليم.

ونشرت مجموعة «مليونيرات وطنيون» رسالتها بالتزامن مع سلسلة فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «أجندة دافوس».

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