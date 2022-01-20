الآثار طويلة الأمد لكورونا.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت خبيرة الرعاية الصحية الألمانية جوندولا روسباخ إن بعض الأشخاص، الذين أصيبوا بفيروس كورونا (كوفيد 19)، يعانون من آثار طويلة الأمد للفيروس بعد الشفاء فيما يعرف "بمتلازمة ما بعد كوفيد" “Post-Covid Syndrome” أو “Long Covid”.

وأوضحت روسباخ أن بعض المرضى ما زالوا يعانون من أعراض مثل ضعف التركيز وقصر النفس واضطرابات القلق والاكتئاب والتعب المزمن ومشاكل بالقلب حتى بعد مرور 6 شهور من الشفاء.

وعتمادا على الأعراض، يتعين على المريض استشارة طبيب قلب أو طبيب أعصاب أو طبيب متخصص في علم النفس الجسدي.