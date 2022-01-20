منها تراكم البكتيريا.. لهذه الأسباب عليكِ خلع المجوهرات قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

تحب الكثير من السيدات ارتداء المجوهرات بشكل يومي، ولكنهم أحياناً يكن متعبات، ولا يستطعن خلع كل الخواتم والأساور قبل النوم، إلا أن هناك بعض العيوب الخطيرة لهذه العادة، نستعرضها لكم وفقا لموقع "birightside".

-من الصعب خلعها في الصباح

ربما لاحظتي أن يديكِ وأصابعك تبدو أكبر قليلاً في الصباح، يحدث هذا لأنه عندما ننام في الليل، تتراكم السوائل داخل الأنسجة وتسبب لنا الاستيقاظ بأيدي منتفخة قليلاً.

لذا إذا نمتِ مرتدية الخاتم، فسيكون من الصعب إزالته في الصباح، ولإزالة الخاتم من أصابعك المتورمة، ستحتاج إلى استخدام صابون سائل أو زيت نباتي لمساعدته على الانزلاق، أو حتى وضع يدك في ماء مثلج لتقليل التورم.

-يتأثر نومك

قد يؤدي النوم بقلادة إلى تعريض راحتك الليلية للخطر، إذ يمكن أن تتشابك السلاسل في شعرك أو تلتف حول رقبتك، ما يزعج نومك، لذا إذا كنتِ لا تستطيعين تخيل الانفصال عن قطعة مجوهراتك في الليل، فاختاري التصميمات التي لا تتداخل مع نومك، مثل العقود المصنوعة من مواد ناعمة ومرنة.

- ظهور الحبوب

تسبب بعض المواد المستخدمة في صناعة المجوهرات، مثل النيكل، تفاعلات تحسسية وتجعل بشرتك حمراء وحكة، لذا إذا كانت بشرتك حساسة ومعرضة للحساسية، فتأكدي من أنها مصنوعة من الذهب عيار 24 قيراطًا، ويعني القيراط الأعلى أن الذهب أنقى وأقل عرضة للتسبب في رد فعل.

-ترتخي شحمة الأذن

أثناء النوم مع ارتداء مجوهراتك قد يسبب لك الشعور بعدم الراحة، بالإضافة إلى أن النوم مع ارتداء الأقراط الكبيرة والثقيلة قد يؤدي إلى إطالة شحمة أذنك، وتفقد شحمة الأذن مرونتها بمرور السنين، وتتدلى وترهق.

وقد يؤدي ارتداء الأقراط ليلاً أيضًا إلى انبعاث رائحة كريهة من الأذن، وذلك لأن عندما تختلط الدهون التي يفرزها جلدك بخلايا الجلد الميتة والبكتيريا، يمكن أن تجعل ثقب أذنك ذات رائحة كريهة.

- تراكم البكتيريا

إذا لم تقومي بخلع مجوهراتك لتنظيفها بشكل صحيح، فقد تصبح أرضًا خصبة للأوساخ والبكتيريا، مما يخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا.

- تسبب الصدأ للمجوهرات

على الرغم من أن العديد من الأشخاص لديهم عادة النوم مع خاتم الخطوبة أو خاتم الزواج، فمن الأفضل خلعه قبل النوم لإبقائهم في أفضل حالاتهم، وقد يؤدي النوم مع مجوهراتك إلى تشويهها، حيث نتعرق في نومنا، ويمكن للعرق الذي ينتهي به الأمر على المجوهرات أن يبهت لمعانها.

لقراءة المزيد.. اضغط هنا