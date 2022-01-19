أعراض أوميكرون للحامل.. 4 نصائح عند ظهور المتحور

القاهرة - سمر حسين - صحة

شهور الحمل من الفترات الحساسة في حياة السيدات، خاصة في ظل الظروف الراهنة وانتشار فيروس كورونا بشكل سريع، إذ يحتاجن إلى الرعاية الفائقة، ومضاعفة الاهتمام للحفاظ على صحتها وحياة الجنين، فمن المحتمل أن يتعرضن للإصابة ببعض الفيروسات المستجدة، حال الاستهانة بالإجراءات الاحترازية.

ولمعرفة أعراض أوميكرون للحامل، تواصلت «هن» مع الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، ورئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة، إن السيدة الحامل معرضة للإصابة مثل أي شخص، والـ«أوميكرون» متغير من كورونا ضعيف نوعًا ما، أعراضه تكون قريبة من نزلات البرد نوعًا ما.

أعراض «أوميكرون» للحامل

ووضحت «عبد الوهاب»، أعراض أوميكرون للحامل:

- سيلان في الأنف.

- آلام في الرأس.

- تكسير في الجسم.

- ارتفاع في درجة الحرارة.

المحافظة على صحة الأم والجنين

نوهت استشاري المناعة، بضرورة معالجة الأعراض فور ظهورها، واللجوء للطبيب المخصص بمتابعة الحمل، بالإضافة إلى شراء جهاز قياس أكسجين في الدم احتياطيًا في المنزل، والمحافظة على درجة حرارة الجسم.

وأشارت الطبيبة السيدات إلى عمل الكمادات بالمياه الباردة، أو بالخل في الأماكن المعروفة، تحت الإبط وبين الفخذين، وعلى الرقبة، بالإضافة إلى أخذ المكملات الغذائية على شكل «فيتامين سي، د، الزنك»، ولكن باستشارة الطبيب المتابع للحمل.

نصائح للمرأة الحامل عند ظهور «أوميكرون»

ونصحت «نهلة» الحوامل بالبعد عن الوجبات الثقيلة، وتناول الوجبات الخفيفة التي تدعم صحتها، وتفيد الجهاز المناعي، وعزل نفسها على الأقل لمدة 5 أيام، وتناول المشروبات الدافئة، والمحافظة على الحصول على قسط كبير من الراحة، لأنها تساعد على الشفاء السريع من «أوميكرون».