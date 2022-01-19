تحذير عاجل من 6 أعراض لـ«أوميكرون» عند الأطفال.. و5 نصائح للحماية

القاهرة - سمر حسين - صحة

موجه من القلق والتوتر تسيطر على الأمهات من انتشار «أوميكرون»، بعد ازدياد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة نتيجة تقلبات الجو، وتأكيد الأطباء ومنظمة الصحة العالمية أن الأطفال أكثر عرضه للإصابة بالمتحور الجديد.

أعراض «أوميكرون» عند الأطفال

الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، حذر من «أوميكرون»، وذكر أنه هو الأسرع انتشارًا بين كل المتحورات التي ظهرت من قبل، وتتشابه أعراضه مع أعراض البرد العادي وفيروس كورونا، لكنه أقل حدة في الأعراض التنفسية، وتشمل أعراض أوميكرون عند الأطفال، الآتي:

السعال الجاف.

الإنفلونزا.

الحمى.

التعرق الليلي.

آلام في الجسم.

ضيق التنفس.

كيفية حماية الأسرة من «أوميكرون»

وبحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية، توجد خطوات بسيطة لحماية الأسرة من متحور أوميكرون:

- ارتداء كمامة لتغطية الأنف والفم.

- المحافظة على مساحة لا تقل عن متر واحد بينك وبين الآخرين.

- تجنُّب الأماكن السيئة التهوية أو المزدحمة.

- فتح النوافذ لتحسين التهوية في الأماكن الداخلية.

- غسل اليدين بانتظام، والتأكد من أن اليد نظيفة عند وضع الكمامة وإزالتها.

هل متحور «أوميكرون» أشد عدوى؟

تعتقد منظمة الصحة العالمية أنه من المحتمل أن يفوق انتشار «أوميكرون» متحور «دلتا» خاصة في المجتمعات التي تعرف انتشار كثيفا لكورونا.

ومع ذلك فإن تلقّي اللقاحات واتخاذ احتياطات من قبيل تجنب الأماكن المزدحمة والمحافظة على مسافة من الآخرين وارتداء كمامة هي أمور مهمة جدا للمساعدة في منع انتشار كوفيد-19.