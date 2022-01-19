طريقة عمل الحجازية زي المحلات.. مقادير بسيطة على «قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«الحجازية» واحدة من أنواع الحلوى التي لها عشاقها الذين يهوون تناولها من حين لآخر، ويمكن إعدادها داخل المنزل في خطوات وبسيطة، حسب وصفة الشيف منى الطرابيشي، ببرنامجها «شارع شريف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الحجازية زي المحلات

- مقاديرعمل الحجازية

2 كوب دقيق

نصف كوب سمنة ملعقة كبيرة سكر بودرة

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ماء دافيء

عجوة

لوز مفروم

فسدق مفروم

زبدة

عسل نحل

- طريقة تحضير الحجازية

تخلط السمن مع السكر البودرة جيدا، ثم يضاف الدقيق والخميرة ويعجن الخليط.

تضاف الماء تدريجيا مع الاستمرار في العجن حتى الحصول على عجينة وتترك لتخمر.

تسيح العجوة مع الزبدة والقليل من الماء.

يفرد جزء من العجينة في صينية، وتضاف العجوة واللوز والفسدق وطبقة أخرى من العجينة.

تترك لتخمر مرة أخرى نصف ساعة، ويصنع أخرام بالشوكة ودهنها بالبيض، ثم تدخل الفرن حتى النضج وتقدم مزينة بالعسل.

- مقادير عمل الحجازية بالمربى

كوب دقيق سميد

2 كوب دقيق

كوب سمنة نصف كوب ماء دافئ

ملعقة كبيرة خميرة

مربى كريمي

ملعقة سكر

- طريقة تحضير الحجازية بالمربى

ذوبي الخميرة والسكر في الماء، ثم اخلطي دقيق السميد مع الدقيق الأبيض في وعاء آخر.

ضيفي السمنة وقلبي، ثم ضيفي الخميرة تدريجيا، وقلبيهم جيدا.

احضري القالب، ثم ادهنيه بالسمنة، ثم ضعي به نصف كمية العجينة، وافرديها جيدا.

احشيها بمربى الفراولة، ثم شكلي نصف العجينة الأخرى على شكل أصابع مبرومة.

زيني بها الوجه، وأدخليها الفرن على درجة حرارة 190 حتى تمام النضج، وقدميها.

طريقة أخرى لعمل الحجازية

- مقادير عمل الحجازية

2 كوب سميد

كوب دقيق

ملعقة صغيرة خميرة فورية

كوب سمنة

ماء للعجن

الحشو:

كوب سميد

كوب سكر

2 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة

نصف كوب فول سوداني مطحون

ربع ماء

سكر بودرة

طريقة تحضير الحجازية

اخلطي الدقيق مع السميد والسمنة والخميرة.

أضيفي الماء حتى تصلى على عجينة، ثم اتركي الخليط حتى يتخمر.

أفردي جزء من العجينة في قاع وجوانب قوالب الكب كيك.

إخلطي مكونات الحشوة مع الماء، وأفردى الحشوة على قاعدة العجين في قوالب الكب كيك.

أفردي طبقة أخرى من العجين على الحشو، ثم أدخلي الحجازية الفرن حتى تمام النضج.

رشي الحجازية بالسكر البودرة، وقدميها.