وصفات شهية لتحضير البطاطا داخل المنزل بخلطة الثوم والشوكولاتة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يهوى العديد من الأشخاص تناول الأكلات والأطعمة الساخنة التي تعطي شعورًا بالدفء في فصل الشتاء، من بينها «البطاطا»، إذ تتمتع بمذاق خاص وشهي، وتتعدد طرق تحضيرها داخل المنزل، بحسب وصفات الشيف غادة جميل ببرنامجها «اتفضلوا معانا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

بطاطا بخلطة الثوم المشوي

- مقادير عمل بطاطا بخلطة الثوم المشوي

بطاطا شرائح بالطول

راس ثوم مشوي

زيت زيتون

ملح

كزبرة خضراء

جبنة موتزاريلا

- طريقة تحضير بطاطا بخلطة الثوم المشوي

تخلط كزبرة وثوم وزيت زيتون.

تتبل البطاطا بالخليط الثوم والكزبرة، ثم ترص في صينية، وترش على الوجه جبنة موزاريلا.

تدخل الفرن حتى تمام النضج، وتسيح الجبنة.

- مقادير عمل بطاطا بالكريمة

دقيق

بيض

بطاطا

بارميزان

كريمة

ملح

زبدة

بقسماط

مرقة

فلفل

- طريقة تحضير بطاطا بالكريمة

شوحي الزبدة مع الدقيق ومكعب مرقة على النار.

اسلقي البطاطا أولا، ثم تهرس قليلا، وتضاف إلى الطاسة مع التقليب المستمر.

ضيفي البقسماط في بايركس الفرن المدهون بالزيت.

اخلطي الكريمة مع البيض، ويضاف إلى البايركس فوق خليط البطاطا.

ضيفي الجبنة المبشورة، وتدخل الفرن حتى تكتمل النضج، وتقدم بالهنا.

- مقادير عمل بطاطا بالشيكولاتة

كيلو بطاطا مسلوقة

نصف كوب لبن

نصف كوب زبدة

نصف كوب سكر

زبيب

جوز هند

فول سوداني

2 كوب شيكولاتة مبشورة

ربع كوب زيت

- طريقة تحضير بطاطا بالشيكولاتة

تسيح الزبدة على النار، ثم يضاف اللبن والسكر ويذوب.

يضاف الزبيب وجوز الهند والبطاطا وتهرس جيدا، ثم توضع في أطباق التقديم.

يسخن الزيت على النار، ثم تضاف الشيكولاتة، وتذوب وترفع من على النار، وتقلب جيدا.

تضاف الشيكولاتة على وجه البطاطا، وتقدم مزينة بالفول السوداني.