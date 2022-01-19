من هي صاحبة أجمل إطلالة اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن يوميا على مشاركة جمهورها ومتابعيها أحدث صور واختيار أفضل الإطلالات من ناحية التصميم والألوان.

وفي التقرير نستعرض لكم أجمل إطلالة اليوم، وهي الفنانة منى زكي.

وتألقت الفنانة منى زكي بفستان طويل باللون الأسود، مصنوع من قماش المخمل، تميز قصته الأوف شولدر، وبه فتحة ساقة جريئة، ونسق معه كلاتش وحذاء بكعب عال باللون الفضي.

واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

وعلق ناقد الموضة محمد الشريف على إطلالتها قائلا: الفستان من تصميم مصممة الأزياء ساندي نور، وتصميم ولون وقماش الفستان تحفة.

وتابع، المكياج والمجوهرات وتصفيفة الشعر والحقيبة موفقين جدا.

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