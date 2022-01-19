"كحة مين أحلى".. كيف سخر المصريون من تزايد أعداد مصابي نزلات البرد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حالة من السخرية أثارها التزايد الملحوظ في أعداد المصابين بنزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي، وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في ظل الانتشار السريع لأوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذي تتشابه أعراضه مع أعراض نزلة البرد والأنفلونزا، فضلا عن أنها خفيفة وبسيطة.

وتفاعل رواد "فيسبوك" عبر صفحاتهم ببعض الكوميكس والتعليقات الساخرة والطريفة، والتي رصدنا بعضها لكم، إذ قال معاذ شحاتة: "ده إحنا لو متطعمين معسل مش هنمشي نكح كدا"، وقال محمود خميس: "برد من الدفاية".

وعلقت نهى عبده: "أه والله مش كحة بعقل"، وسخر أحمد القفاص: "لا بس فعلا كحة أبو أسترازينيكا أحلى من كحة أبو سينوفارم"، وردت أمنية محمد: "أومال لو جربتوا فايزر بقي"، بينما علق محمد كمال: "الحمد لله إن إحنا عايشين وبنتناقش كحة مين أحلى".

وقال أحمد باسط: "مصر كلها بتاخد دش قبل ما تنزل في الشتا"، ويعلق محمود سمير: "كل دا والناس متطعمة.. تخيل أنت بقى لو مكانش فيه تطعيم"، أما مصطفى محمد يسخر: "السليم يعزل نفسه، عشان الدنيا خربانة".

الناس كلها جالها دور برد ليه؟

ويعلق الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على الجدل الدائر بشأن نزلات البرد والسؤال الذي عج مواقع التواصل الاجتماعي "الناس كلها جالها دور برد ليه؟"، مشيرًا إلى أن موجات العدوى بكورونا أصبحت تتداخل فيما بينها وقلت المسافات الزمنية التي تفصل بينها.

تعاملوا مع أمراض الجهاز التنفسي على أنه كورونا

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة dmc، إن أي شخص يصاب بمرض ما في الجهاز التنفسي العلوي عليه اتخاذ الحيطة، والتعامل مع الأمر على أنه إصابة بفيروس كورونا حتى يتبين العكس.

دخلنا موجة جديدة:

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر دخلت في موجة جديدة من موجات فيروس كورونا، بعد انخفاض الأعداد في الموجة الرابعة.

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