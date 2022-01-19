كورونا اليوم: تحذير من أعراض طويلة الأمد.. و5 علامات لأوميكرون شبيهة بنزلة البرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

تحذير من أعراض طويلة الأمد

حتى مع وجود متغير أوميكرون الخفيف، حذر الأطباء من الاستخفاف بالمتغير لأنه قد يؤدي إلى الإصابة بكوفيد طويل الأمد، وفقا لموقع timesofindia.

تشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعًا والمقلقة، التعب والسعال المستمر وضيق التنفس وضباب الدماغ والقلق، ويوصى بالرعاية المناسبة والنظام الغذائي الجيد لأولئك الذين يعانون من متلازمة ما بعد كوفيد.

أحد الأعراض الرئيسية لـ COVID-19 ، والذي يعد أيضًا مؤشرًا واضحًا للمرض، هو فقدان حاسة الشم والتذوق، يعاني معظم الأشخاص المصابين بفيروس SARs-COV-2 من عدوى في الجهاز التنفسي العلوي، مما قد يؤدي إلى ضعف حاسة الشم والتذوق، في حين أن معظم الناس، عندما يبدأون في التعافي، يستعيدون حاسة الشم، هناك البعض ممن يستمرون في تجربة حاسة شم مشوهة، تُعرف باسم الباروسميا.

5 علامات لأوميكرون شبيهة بنزلة البرد

يقول الطبيب البريطاني، أمير خان، إن هناك بعض الخصائص الفريدة لسلالة أوميكرون الجديدة، موضحًا أنه لا توجد طريقة بسيطة لمعرفة الفرق بين نزلة البرد وكوفيد، وفقًا لموقع express.

ويضيف: "إذا بدأت تعاني من أعراض شبيهة بالبرد، مثل سيلان الأنف أو الصداع، فعليك الحصول على اختبار "بي سي آر" وافترض أنك مصاب بـ"كورونا"، حتى تعود سلبية".

تأتي النصيحة بافتراض أن الأعراض الشبيهة بالبرد ناتجة عن "أوميكرون" بعد تحليل أولي لبيانات دراسة من الحالات الإيجابية في لندن، فلم يجد التحليل أي اختلافات واضحة في الأعراض المبكرة (ثلاثة أيام بعد الاختبار).

أعراض أوميكرون التي تم الإبلاغ عنها والشبيهة بالبرد الشديد تتمثل في:

- سيلان الأنف

- صداع الراس

- التعب إما خفيف أو شديد

- العطس

- التهاب الحلق.

أول عرض يشعر به مصاب أوميكرون يختلف عن أول عرض لنزلة البرد.. اعرف الفرق

بالرغم من صعوبة التمييز بين متحور أوميكرون وبين نزلات البرد، إلا أن هناك عرض يظهر أولا عند الإصابة به يختلف عن أول عرض لنزلة البرد، وفقًا لموقع "businessinsider".

أول عرض لأوميكرون

حدد الأطباء في النرويج وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة أن مرضى أوميكرون يبلغون عن ألم في حلقهم لذا فيعتبر هو أول عرض مميز لأوميكرون، وقال ريان نواش، الرئيس التنفيذي لشركة ديسكفري هيلث أكبر شركة تأمين صحي خاصة في جنوب إفريقيا، إن مرضى أوميكرون يبلغون عادةً عن ألم حلقهم أولاً، يليه احتقان الأنف والسعال الجاف وآلام الجسم.

أما أول أعراض نزلة البرد تبدأ بالشعور بسيلان أنفك، وخدش في حلقك، والتي تظهر عادة عند البالغين بعد نحو يوم إلى ثلاثة أيام من التعرض لفيروس نزلات البرد.

لقراءة المزيد.. اضغط هنا