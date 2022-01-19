11 خطوة لتعليم الأطفال القراءة بكل سهولة.. في السرير قبل النوم

القاهرة - سمر حسين - ماما

في المراحل العمرية المبكرة، يحتاج الأطفال إلى تعلم القراءة، وتبحث الأمهات عن الطرق التي تساعد على تعليمهم بأساليب بسيطة، وحرصا من «هن» نستعرض خلال السطور التالية 11 خطوة لتشجيع الأطفال على القراءة، كما ذكرها موقع «readingrockets».

كيف نشجع الأطفال على تعلم القراءة

- المواظبة على القراءة للطفل في السرير قبل النوم حتى يتحول إلى روتين يومي يعتاد عليه الطفل.

- الحرص على تعليم الطفل القراءة في سن مبكر حتى يستطيع تدريجيا الربط بين نطق الكلمات وشكلها.

- استخدام القصص الملونة والمرحة، حتى يصبح الأمر سهلا.

- استخدام الإشارات لتعليم الطفل الربط بين الحروف والكلمات.

- استخدام الكروت التعليمية المصورة، التي تحمل كلمة وصورة واحدة، والبدء في عرضها على الطفل وتركها أمامه عدة ثوان، لتعلق شكل الحروف في ذاكرته، وهي من الطرق التي تحفز الذاكرة البصرية عند الطفل.

خطوات سهلة لتعليم النطق الصحيح للكلمات

- التحدث مع الطفل باستخدام النطق الصحيح للكلمات، حتى يعتاد الطفل على ذلك، وتصحيح كل الكلمات التي ينطقها الطفل بشكل خاطىء.

- البدء بتعليم الطفل قراءة الكلمات المألوفة التي يستطيع نطقها جيدا، مما يسهل على الطفل تعلم القراءة سريعا.

- طباعة للطفل كلمة كبيرة على سبيل المثال في الغرفة حتى يتوقع الطفل الكلمة.

- الذهاب مع الطفل إلى أقرب مكتبة، لممارسة الأنشطة اليدوية وليس للقراءة.

- شراء القصص المصورة التي تتوفر في المكتبات، فهي وسيلة لتدريب الطفل على القراءة.

- تبادل الأدوار في القراءة عندما يكبر الطفل، يحدد الطفل الحروف والكلمات التي يعرفها، ومع نمو قدراته على القراءة يمكن أن تتبادل معه الأدوار في قراءة صفحات.