فيروس كورونا: أعراض طويلة الأمد لا يتحدث عنها أحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تمتد آثار فيروس SARs-COV-2 إلى ما بعد تعافي الشخص من المرض.

بعد محاربة عدوى كورونا الخفيفة إلى المتوسطة إلى الشديدة، هناك احتمال كبير أن يعاني الشخص من الأعراض المزمنة وقد يصاب الكثير بمضاعفات طويلة المدى.

أظهرت الدراسات أن بعض الأشخاص، حتى الذين يعانون من أعراض خفيفة، يستمرون في الشعور بالأعراض بعد فترة طويلة من تعافيهم الأولي، وزعم الخبراء أن الأعراض قد تستمر لأكثر من أربعة أسابيع بعد تشخيص إصابتك بفيروس كورونا.

حتى مع وجود متغير أوميكرون الخفيف، حذر الأطباء من الاستخفاف بالمتغير لأنه قد يؤدي إلى الإصابة بكوفيد طويل الأمد، وفقا لموقع timesofindia.

ما هو مرض كوفيد الطويل؟

يشير كوفيد الطويل إلى الحالة التي يصاب بها الأشخاص بعد فترة طويلة من تعافيهم من فيروس كورونا، وهو ما يستمر في معاناة الأفراد بعد أسابيع وشهور من انحسار العدوى، ومع ذلك، يمكن لبعض المرضى الذين عانوا من شكل متوسط أو حاد من العدوى أن يستمروا في محاربة المضاعفات المزمنة، ويواجهون تحديات في استئناف أنشطتهم الطبيعية.

من المرجح أن يعاني كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة من أعراض COVID-19 المزمنة، ولكن حتى الأفراد الصغار الذين يتمتعون بصحة جيدة يمكن أن يقعوا فريسة للتأثيرات طويلة المدى.

تشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعًا والمقلقة، التعب والسعال المستمر وضيق التنفس وضباب الدماغ والقلق، ويوصى بالرعاية المناسبة والنظام الغذائي الجيد لأولئك الذين يعانون من متلازمة ما بعد كوفيد.

يمكن أن تستمر أعراض مرض كوفيد -19 لعدة أشهر

أحد الأعراض الرئيسية لـ COVID-19، والذي يعد أيضًا مؤشرًا واضحًا للمرض، هو فقدان حاسة الشم والتذوق، يعاني معظم الأشخاص المصابين بفيروس SARs-COV-2 من عدوى في الجهاز التنفسي العلوي، مما قد يؤدي إلى ضعف حاسة الشم والتذوق، في حين أن معظم الناس، عندما يبدأون في التعافي، يستعيدون حاسة الشم، هناك البعض ممن يستمرون في تجربة حاسة شم مشوهة، تُعرف باسم الباروسميا.

باروسميا هو نوع من اضطرابات الشم، حيث تتشوه الروائح وتختلف الرائحة عن الرائحة الأصلية، ومع ذلك فإن الشيء الذي كانت تنبعث منه رائحة طيبة قد تنبعث منه رائحة كريهة لشخص مصاب بباروسميا، تشير الأبحاث إلى أنه قد يكون أحد الآثار طويلة الأمد لـ COVID-19.

ووجدت دراسة أجريت في يونيو 2021 أنه من بين 1299 شخصًا يعانون من COVID الطويل، أبلغ 140 منهم عن تغير في حاسة الشم وكانوا يتلقون تدريبات شم مناسبة، من أصل 140، قال 20 إنهم وجدوا تحسن في حالتهم.

لماذا هو مقلق وكيف يمكن أن يؤثر على نوعية حياتنا على المدى الطويل؟

أي شخص يعاني من باروسيميا لديه حاسة شم مشوهة، أي شيء مثل فنجان قهوة، رائحته لطيفة ومنعشة للكثيرين، يمكن أن تنبعث منه رائحة النفايات الفاسدة أو البنزين أو المواد الحمضية.

على الرغم من أن الحالة قد تبدو غير عادية، فقد عانى الكثيرون منها وأبلغوا عنها، في حين أنه لا يوجد ما يفيد متى ستزول الحالة، في نفس الدراسة الاستقصائية، أفاد 49.3 في المائة من المستجيبين أن باروسميا لديهم تحسن في غضون 3 أشهر، وقال 50.7 في المائة المتبقون إن باروسميا استمرت لأكثر من 3 أشهر.

لقد لوحظ أن باروسميا يمكن أن تؤثر على نوعية حياة الشخص بأقسى الطرق، حاسة الشم لدينا هي شيء يربطنا بالعالم من حولنا، أثناء تناول الطعام، بدون القدرة على الشم، لا يمكننا الاستمتاع بطعامنا.

مع باروسميا، إنه أسوأ إلى حد ما، أفاد الكثيرون أن رائحة الأطعمة اللذيذة، والعطور، كلها تفقد رائحتها الأصلية وبدلاً من ذلك، تحل محلها رائحة كريهة فاسدة، مما يجعل كل شيء مزعجًا للغاية.

هل هناك أي علاجات

أولئك الذين يعانون من باروسميا أو فقدان حاسة الشم، وهو فقدان دائم للرائحة، يمكنهم التدريب على الشم، يقال إنه علاج طبيعي فعال في علاج المرضى الذين يعانون من حاسة شم مشوهة أو ضعيفة، كل ما على الناس فعله هو شم سلسلة من أربع روائح قوية ويفضل أن تكون زيوت عطرية، يجب شم كل رائحة لمدة 20 ثانية على الأقل.

على الرغم من عدم وجود علاج محدد لهذه الحالة، إلا أن التدريب المنتظم على الرائحة يمكن أن يثبت فعاليته، الانتظام هو المفتاح، ويقال إن شم نفس الروائح الأربعة بشكل متكرر هو الأكثر فعالية.

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