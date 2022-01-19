مع تفشي أوميكرون.. ما مخاطر الإصابة بـ"الوباء المزدوج"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أصدر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) تحذيرا بشأن التهديد المزدوج لفيروس "كوفيد" والإنفلونزا عبر الاتحاد الأوروبي

وأثار انتشار الإنفلونزا في جميع أنحاء أوروبا مخاوف بشأن خطر "الوباء المزدوج" لفترات طويلة، حيث يثير معدل انتقال "كوفيد" المرتفع مخاوف بشأن الضغط على النظم الصحية الأوروبية المنهكة بالفعل، وفقا لروسيا اليوم.

ويبقى السؤال.. هل يمكن الإصابة بالوباء المزدوج "كورونا والإنفلونزا"، وما هي المخاطر؟، هذا ما يستعرضه موقع timesofindia

أول حالة

أبلغت إسرائيل عن أول حالة إصابة بفلورونا " كورونا والإنفلونزا"، تم تشخيص المزيج النادر من عدوى فيروس كورونا والإنفلونزا المتزامنة لدى امرأة ولدت مؤخرًا في مستشفى في مدينة بتاح تكفا، وفقًا للتقارير الأولية، لم يتم تلقيح المصابة ضد كورونا، وكانت أعراضها خفيفة نسبيًا.

هل فلورونا شكل جديد من كوفيد؟

على عكس ألفا وبيتا ودلتا وأوميكرون وغيرها، فإن فلورونا ليست نوعًا متحورًا من فيروس كورونا، إنها حالة عدوى تنفسية مزدوجة ناجمة عن كورونا ومسببات أمراض الإنفلونزا، عندما تكون فيروسات هاتين العدوى موجودة في الجسم في نفس الوقت، يشار إلى الحالة باسم فلورونا.

ما أعراض فلورونا؟

تسبب كل من كورونا والإنفلونزا عدوى في الجهاز التنفسي مما يؤدي إلى نفس الأعراض تقريبًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، يمكن للفرد أن يعاني من العدوى في نفس الوقت ويتشارك أعراضًا متطابقة مثل التهاب الحلق والسعال وسيلان الأنف والحمى والصداع والتعب.

مخاطر الوباء المزدوج

شدة الحالة تختلف من شخص لآخر، قد يعاني البعض من أعراض خفيفة، بينما قد يعاني البعض الآخر من علامات شديدة، لكن كلتا الحالتين يمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها في الوقت المحدد، في حالة الإصابة بفيروس كوفيد، قد يعاني الشخص من فقدان حاسة التذوق والشم، وهو أمر غير مرتبط بالإنفلونزا، حتى مضاعفات ما بعد الإصابة التي شوهدت في حالة كوفيد مفقودة عند الإصابة بفيروس الإنفلونزا.

كيف ينتشر؟

نظرًا لكونه مرضًا يصيب الجهاز التنفسي العلوي، ينتقل كل من الإنفلونزا وكوفيد من خلال جزيئات الهباء الجوي الملوثة بالفيروس الذي يطلقه شخص مصاب أثناء السعال أو التحدث أو العطس.

عندما يتنفس الشخص السليم الهواء أو يلامس السطح الملوث بالفيروس، تدخل مسببات الأمراض الجهاز التنفسي حيث تبدأ في التكاثر، عادة ما يستغرق ظهور الأعراض من 2 إلى 10 أيام بعد الإصابة بالفيروس، كما أن خطر انتشار الفيروس للآخرين يكون أكبر خلال الأيام الأولى.

لماذا تم اكتشافه الآن؟

مع انخفاض درجة الحرارة، ارتفع خطر الإصابة بالإنفلونزا، مما أثار القلق بشأن عدوى الجهاز التنفسي المزدوج، كان الخبراء قلقين بشأن العدوى المزدوجة حتى العام الماضي أثناء الوباء، ولكن لم يتم الإبلاغ عن مثل هذه الحالات في ذلك الوقت، قد يكون ذلك بسبب الإجراءات الصارمة ضد كوفيد والإغلاق المفروض في أجزاء مختلفة من العالم، بسبب تخفيف القيود، ربما تم الإبلاغ عن العدوى المزدوجة هذا العام.

هل هو مقلق؟

إن كوفيد -19 بحد ذاته ليس بالأمر السهل على أجسامنا، إنه يؤثر على أعضاء متعددة في وقت واحد ويمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة وطويلة الأمد لهم، في مثل هذه الحالة، إذا أصيب شخص ما بكلتا العدوى، فسيكون ذلك بمثابة مضاعفات على الجسم لمحاربة فيروسين مختلفين.

طرق الوقاية

يجب اتباع الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس التاجي والحصول على لقاحات كوفيد والإنفلونزا في أقرب وقت ممكن.

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