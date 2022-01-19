بعد ارتفاع الإصابات بـ أوميكرون.. أعراض يجب مراقبتها خلال هذا الشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ارتفعت خلال الفترة الأخيرة وبشكل ملحوظ حالات الإصابة بفيروس كورونا، في أحدث موجة للفيروس بعد انتشار المتحور الجديد أوميكرون في البلاد.

ودخلت مصر موجة جديدة من موجات فيروس كورونا، بعد ارتفاع أعداد المصابين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك وفق ما أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة".

هذا الارتفاع الهائل في عدد الإصابات والذي من بينه أوميكرون سريع الانتشار، يتطلب اتخاذ الاحتياطات والبقاء بصحة جيدة خلال هذا الوقت، وفي هذا الإطار نستعرض فيما يلي أبرز الأعراض التي يجب مراقبتها خلال هذه الفترة وموعد انتهاء ذروة الموجة الحالية وفقًا لموقع eatthis

لماذا تحدث طفرة كورونا الآن؟

يوضح الدكتور روبرت لاهيتا، مدير معهد المناعة الذاتية والأمراض الروماتيزمية بالولايات المتحدة، أن اندفاع كوفيد عندما نرى ارتفاعًا كبيرًا في الحالات الجديدة، يحدث بعد فترات السفر والتجمع الكبيرة مثل العطلات.

وأضاف أن الشتاء سيء بشكل خاص لأنه أيضًا موسم الإنفلونزا، لذلك لدينا الأشخاص الذين يصابون بنزلات البرد والإنفلونزا وكورونا في نفس الوقت.

-أعراض يجب على الناس الانتباه لها خلال هذه الفترة

وفقًا للدكتور روبرت، يجب على الناس مراقبة الحمى وضيق التنفس وفقدان التذوق والشم، فهذه كلها أعراض محتملة لفيروس كوفيد.

وتقول الدكتورة تيريزا بارتليت، الأستاذ المساعد في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إن غالبية الأشخاص يعانون من التهاب حاد في الحلق ويصفونه بابتلاع شفرات الحلاقة وانسداد الأنف والحمى وآلام الجسم والسعال.

وأشارت إلى أنه غالبًا ما يبدأ الفيروس بصداع ويعتقد الكثيرون أنهم مصابون بعدوى في الجيوب الأنفية، مشددة على ضرورة الحذر من هذه الأعراض: "لقد تحدثت إلى العديد من المرضى الذين يعتقدون أنه إذا لم يفقدوا طعمًا أو رائحة فلا يمكن أن يكونوا مصابين بـ كورونا ولكن هذا ببساطة ليس صحيحًا ".

-لماذا ترتفع معدلات الاستشفاء بشكل صاروخي

وفقًا للدكتور روبرت، لا يزال الناس يذهبون إلى المستشفى بسبب كورونا، لكن بنسبة أقل من هؤلاء المرضى في وحدة العناية المركزة أو أجهزة التنفس الصناعي.

وتظهر بعض البيانات أن ما يقرب من 50 إلى 65 بالمائة من حالات الدخول في بعض مستشفيات نيويورك تأتي من أجل مشاكل أخرى ثم اختبار إيجابي للفيروس.

وعن أوميكرون فهو قابل للانتقال بشكل كبير، إذا كنت في غرفة مع شخص مصاب، فمن المحتمل أن تحصل عليه، فإنه ينتشر كالنار في الهشيم.

-متى تبلغ ذروة الطفرة؟

يقدر الخبراء أنه يمكن أن يحدث في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين.

قال الدكتور أشيش جها، عميد كلية الصحة العامة بجامعة براون الأمريكية، إننا نشهد مجموعتين من الأشياء تحدث هما إصابة الكثير من الأشخاص الملقحين بالعدوى، والكثير من الأشخاص غير المحصنين والأشخاص المعرضين لمخاطر عالية والذين لم يحصلوا على دفعة وهم يملأون المستشفيات حقًا.

وأضاف جها: "أتوقع أن تبلغ هذه الزيادة ذروتها في الأسبوعين المقبلين، وستبلغ ذروتها في أماكن وفي أوقات مختلفة، ولكن بمجرد دخولنا في فبراير، أتوقع بالفعل أرقامًا أقل بكثير".

لقراءة المزيد.. اضغط هنا