أول حكم امرأة في «الأمم الإفريقية» تتعرض لموقف محرج أثناء مباراة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موقف محرج تعرضت له الحكمة الرواندية «سليمة موكانسانغا» على أرض الملعب، أثناء تحكيم مباراة زيمبابوي وغينيا، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ضمن فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي انتهت بفوز الفريق الأول بهدفين مقابل هدف واحد، إذ ذهبت لإعطاء أحد اللاعبين كارت أصفر، ولم تجده.

ظلت المُحكمة سليمة موكانسانغا، تبحث في جميع ملابسها عن بطاقة الكارت الأصفر، لإشهارها في وجه الاعب المخطئ، فلم تجده، وكان رأه أحد اللاعبين ملقى على الأرض، ليلتقطه ويذهب لإعطائه لها، بشكل سريع حتى تشهر بطاقتها في وجه الحارس، وتستأنف مباراة كرة القدم.

تفاعل واسع مع الواقعة

الموقف المحرج التي تعرضت له «سليمة»، بدأ الجميع في أنحاء العالم يشاركون المقطع الخاص به من المباراة، عبر حساباتهم ويعلقون على الموقف، خاصة عبر حساب التدوينات القصيرة «تويتر»، إذ شارك موقع عالم الكرة، بصور خاصة من المباراة، وتحدثوا عن الموقف، قائلين: «حدث جديد في مشاهد بطولة كأس الامم الأفريقية النادرة، الحكم الرواندية سليمه موكانسانجا مُحكمة مباراة زيمبابوي وغينيا، ذهبت لتعطي أحد اللاعبين كارتا أصفر، وظلت تبحث في جيبها فـلم تجده، فوجده أحد اللاعبين ملقى على أرضية الملعب، وأحضره بسرعة لها لتشهر بطاقتها».

وكانت تولت «سليمة» إدارة مباراة زيمبابوي ضد غينيا، ودخلت تاريخ كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للرجال، كأول حكمة في التاريخ تقود مباراة خلال منافسات البطولة المقامة حاليا في الكاميرون، وكانت كتبت اسمها بأحرف من ذهب، خلال تحكيم مباراة غينيا ضد مالاوي، بعد تواجدها كحكم رابع في اللقاء، لتكون المرة الأولى في تاريخ البطولة أيضا، التي تشارك فيها حكمة في إحدى مباريات بطولة كأس إفريقيا.

4 سيدات في تحكيم كأس الأمم الإفريقية

وكانت ضمت بطولة كأس الأمم الإفريقية هذا العام نحو 63 حكما، إذ حظيت 3 سيدات على فرصة للتحكيم والدخول بقوة في عالم الرجال، وهن الكاميرونية كارين أتيمزابونغ، بالإضافة إلى المغربيتين فتيحة الجرمومي، وبشرى كربوبي.