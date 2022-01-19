الامارات | أب يقتل ابنته وأمها وجدتها ثم انتحر رمياً بالرصاص.. والسبب مجهول

شكرا لقرائتكم خبر عن أب يقتل ابنته وأمها وجدتها ثم انتحر رمياً بالرصاص.. والسبب مجهول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت السلطات العراقية، أمس الثلاثاء، عن جريمة مروعة وقعت في مدينة الحلة (جنوب البلاد)، أقدم خلالها أب على قتل ابنته وأمها وجدتها قبل أن ينتحر.

وأعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، عبر حسابها في فيسبوك، أن قائد شرطة المحافظة أشرف ميدانيا على قوة أمنية طوقت مكان حادث إقدام أب على قتل ابنته وأمها وجدتها قبل أن ينتحر وسط مدينة الحلة.

وأوضحت القيادة أن "الأب أطلق النار باتجاه ابنته وأرداها قتيلة، والانتحار رميا بالرصاص بعد أن أقدم على قتل أمها وجدتها".

وأشارت إلى أنه تم نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي، وبأن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة ملابسات أكثر عن الجريمة.

يذكر أن شابا في المرحلة الإعدادية، أقدم في 10 يناير الماضي، على قتل والديه وأخيه الأكبر، وجرح أخته في جريمة مروعة بمحافظة النجف.

وفي بداية العام الجاري، أعلنت شرطة محافظة الديوانية القبض على متهم قام بقتل والده خنقه، ورميه في فتحة تصريف المياه.

وبلغ عدد الجرائم المسجلة عام 2021 في العراق 1077 جريمة قتل، جرى اكتشاف 666 جريمة منها، أي بنسبة 61%.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news