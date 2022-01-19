ماذا تعلم عن أبراج البنات المسيطرة؟.. «قبل الفاس ما تقع في الراس»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

السيطرة لا تقتصر فقط على الرجال، فهناك عدد من السيدات تتصفن بالتحكم في ذمام الأمور وفرض آرائهن على الطرف الآخر، وهو ما قد لا يتقبله البعض. وتقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج لـ«هن»، معلومات عن أكثر أبراج «البنات السسيطرة» في السطور التالية..

برج السرطان

صاحبة برج السرطان تحب السيطرة، لأنها تقلق جدا وتشعر بالخوف من فقدان أحبائها، وتتصف أيضا بالشك لذلك تظل تبحث عن الطرف الآخر حتى تطمئن.

وتستغل صاحبة برج السرطان احتياج الطرف الآخر لها، ومن ثم تفرض سيطرتها عليه.

برج الأسد

صاحبة برج الأسد مسيطرة لأنها ترى أن القوانين الخاصة بها هي الصحيحة ويجب على المحيطين بها السير على نهجها، وربما ذلك يدل على أنه تتحكم إلا أنها لا تقصد ذلك، فهدفها «عمل الصح».

كما أنها بطبيعتها شخصية منظمة، فترى أن نظامها الأفضل ويجب أن يتم فرضه على جميع المحيطين بها.

برج العذراء

صاحبة برج العذراء شخصية مستقلة ولا يمكن أن تجعل أي شخص يسيطر عليها بحسب وصف خبيرة الأبراج، لكنها ترى أنها تعمل كل شيء بمثالية أو ترغب في ذلك، وبالتالي تريد السيطرة لإنجاز كل الأمور بمثالية.

برج العقرب

صاحبة برج العقرب شخصية مسيطرة جدا وتتصف بالشك جدا، فتسيطر لأنها تشعر بالخوف من الطرف الآخر بخيانتها.

برج القوس

صاحبة برج القوس تسيطر لأنها تشعر بالقلق من الخسارة وتتصف بالشك، ودائما تفهم أن المحيطين بها لا يستطيعون عمل أي شيء دونها.

برج الجدي

صاحبة برج مسيطرة، ولكنها لا تجعل المحيطين بها يشعرون بذلك، هي تعمل على برمجة دماغ الطرف الآخر وفقا لوصف عبير، أو غسيل الدماغ وجعله يفعل ما تريد حتى وإذا كانت غير متواجده معه في الموقف، وتجعله يشعر بثقة في قرارتها ولا يمكن اتخاذ قرار بدون الرجوع لها.

برج الحوت

صاحبة برج الحوت تسيطر بنعومة وحب أي بالمشاعر، وتريد للطرف الآخر السعادة، لذلك لا يستطيع رفض ذلك.

وأوضحت عبير، أن صحابات برجي الحمل والثور يحاولن السيطرة، لكن في الغالب لا ينجحن في ذلك لأنهم ليس لديهن الأدوات التي تمكنهم من ذلك.