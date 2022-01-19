بيلا حديد تستعرض مهاراتها في الطبخ: بتلف ورق عنب وبتقور كوسة وفلفل (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على أنغام أغنية «الحب زي الوتر» للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ظهرت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية، بيلا حديد، داخل مطبخ منزلها وهي تعد المحاشي المختلفة من البداية للنهاية، وسط تجمع صديقاتها على مائدة الطعام.

مطبخ بيلا حديد.. ورق عنب ومشكل محاشي

«محشي ورق عنب وباذنجان وكوسة وفلفل»، أصناف مختلفة من المحاشي أعدتها عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد داخل منزلها، وهي تستمع بكلمات أغنية نانسي عجرم، وظهرت خلال مقطع الفيديو المنتشر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء إعداد المحشي، ورص ورق العنب في قدرة، حتى تكون جاهزة للإعداد ومن ثم تناولها في وجبة الغداء.

مقطع الفيديو المصور شاركه والد عارضة الأزياء الشهيرة محمد حديد، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل، وعلق عليه قائلًا: «وقت لف وطبخ الورق عنب، مع بيلا حديد ووالدها محمد حديد وشقيقتيها مارييل وألانا وعدد من الأصدقاء».

تعليقات رواد السوشيال ميديا

لقي مقطع الفيديو المصور الذي شاهده ملايين من متابعي عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد، تفاعلا واسعا، وكان من بين التعليقات: «راح تتأهل وتفوز بالبطولة، قمر أوي حتى وهي في المطبخ، أحلى مين يعمل محشي وورق عنب، أصولها العربية لسه موجودة، جميلة أوي الحقيقة، شوف الواحدة مهما كانت مشهورة مسيرها لمطبخها، أنا مشوفتش جمال كدة».

بكاء بيلا حديد

وقبل أشهر كانت ظهرت عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد، التي تعود أصولها لفلسطين، في صور مختلفة وهي منهارة من البكاء، عبر حسابها على موقع إنستجرام، وأرفقت تعليقا قائلةً: «كل البشر مختلفون، كل إنسان لديه شيء خاص وفريد ​​ليقدمه، وينسى الناس أن كل شخص يعيش مشاعر أخرى لا يعبر لأحد عنها، حيث يمكن أن يشعر أنه ضائع، مرتبك، لكنه يحاول التستر على تلك الأحاسيس بطريقة ما».