هل يجوز كشف المناطق الحساسة عند إزالة الشعر بالليزر؟.. «الإفتاء» تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

يتهافت الكثير من النساء على مراكز إزالة الشعر بالليزر، وكذلك بعض الرجال، للتخلص من ظهور الشعر نهائيا من خلال الأجهزة الحديثة.

ويتساءل البعض هل يجوز إزالة الشعر بالأجهزة الحديثة، وكذلك هل يجوز كشف المناطق الحساسة أمام من يفعلها؟ وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي.

وذكرت دار الإفتاء المصرية على موقعها الرسمي داخل فتوى حملت رقم 205، أن الله تعالى قال: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ»[التين: 4]، وأباح للإنسان الزينة بضوابطها الشرعية، حيث قال الله: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» [الأعراف: 32].

وأضافت دار الإفتاء أن في السنة النبوية، نجد ذلك جليًّا في حبِّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم للتزين، ولما سأله رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» أخرجه مسلم.

إزالة شعر العانة والإبطين

وأوضحت أن إزالة الشعر في المناطق الحساسة والإبطين مطلوب شرعًا، أما عن سؤال هل من الممكن الإزالة ببعض الوسائل الحديثة؟ فالإجابة أنه جائز، وما ورد في الحديث من تعيين الطريقة التي يزال بها الشعر ليست مقصودة في ذاتها، بل هي وسيلة ذُكرت للشائع، أو كمثال للطريقة، وعلى أقصى تقدير يكون المذكور أفضل من غيره، لا أن غيره غير جائز. وقد مثلوا لذلك: باستعمال النُّورة، بل قد رُوي ذلك في بعض الروايات من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيُروى عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اطَّلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ، فَطَلَاهَا بِالنُّورَةِ، وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ» أخرجه ابن ماجه.

كما رُوي أيضًا عن بعض الأنبياء: فعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ صُنِعَتْ لَهُ النُّورَةُ وَدَخَلَ الْحَمَّامَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، فَلَمَّا دَخَلَهُ وَوَجَدَ حَرَّهُ وغَمَّهُ، قَالَ: أَوَّهْ مِنْ عَذَابِ اللهِ، أَوَّهْ، أَوَّهْ قَبْلَ أَنْ لَا يَنْفَعَ أَوَّهْ» أخرجه الطبراني في "الأوسط".

حكم الشرع في كشف المناطق الحساسة عند إزالة الشعر بالليزر

وردت داء الإفتاء أنه لا بأس بإزالة الشعر التي شُرعت إزالتها بأي طريقة مباحة غير ضارة ولو كانت الإزالة فيها دائمة، بشرط مراعاة الجنس عند فعل ذلك، فيفعل ذلك الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. والله سبحانه وتعالى أعلم.