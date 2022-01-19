الامارات | ابتزت صراف «بيتكوين» بملايين الدولارات...ضبط عصابة إجرامية خطيرة في المغرب

شكرا لقرائتكم خبر عن ابتزت صراف «بيتكوين» بملايين الدولارات...ضبط عصابة إجرامية خطيرة في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، عن ⁩‏تفكيك شبكة إجرامية متورطة في اختطاف واحتجاز وابتزاز شخص، ومصادرة مبالغ مالية طائلة تقدر بملايين الدولارات.

وكتبت الإدارة العامة للأمن الوطني في المغرب على «تويتر» إن الشبكة الإجرامية متورطة في اختطاف وابتزاز شخص يعمل في صرف العملة الرقمية «بيتكوين».

وقالت إنه جرى خلال العملية حجز مليار و148 مليون سنتيم (حوالى 13 مليون دولار) يشتبه في أنه جرى تحصيلها من عمليات تحويل مالي غير مشروع.

‏ونفذت العملية، حسب البيان ذاته، وكالة المخابرات الداخلية والمكتب الوطني المغربي للشرطة القضائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news