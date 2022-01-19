الامارات | دراسة نتائجها صادمة : 32% نسبة وفاة المريضات اذا كان الجراج رجلا

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة نتائجها صادمة : 32% نسبة وفاة المريضات اذا كان الجراج رجلا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف دراسة حديثة أن النساء أكثر عرضة للوفاة بنسبة 32 % عند خضوعهن لجراحة يجريها جراحون ذكور مقارنة بالجراحات الاناث.

وفي حين أن جنس الجراح ليس له كبير الأثر بالنسبة للمرضى الذكور، وجدت الدراسة أيضا أن النساء كن أكثر عرضة لحدوث مضاعفات والعودة إلى المستشفى في غضون 30 يوما، إذا كان الجراح رجلا.

الطبيب كريستوفر الذي أشرف على الدراسة المنشورة في المجلة الطبية «جاما سيرجيري» JAMA Surgery، ونقلتها هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» غير متأكد من الأسباب، إلا أنه متأكد من نتائج الدراسة.

وقال لـ «بي بي سي» إنه وفريقه ليس لديهم تفسير لهذه النتائج حتى الآن، لكنهم يعملون على إيجاد التفسير.

الدراسة حللت أكثر من 1.3 مليون مريض عالجهم 2937 جراحا في كندا، بين عامي 2007 و 2019.وهي وفقا للقائمين عليها «أول دراسة تتناول مسألة الارتباط بين توافق الجنس بين الجراح والمريض من جهة، والنتائج الجراحية من جهة أخرى». ولا تخلص الدراسة إلى أي استنتاجات نهائية حول السبب الذي يجعل المرضى من الإناث أسوأ حالا مع الجراحين الذكور، ولكنها تشير إلى التفسيرات المحتملة في الأدبيات الأخرى المتاحة.

أحد الاحتمالات التي تبنتها الدراسة لتفسير النتائج، هو أن هناك اختلافا كبيرا في إدراك الألم أو تقدير الألم بين الجراجين الذكور والإناث، فالأطباء الذكور لديهم «عدم تقدير أو ربما نوع من الاستخفاف بشدة الأعراض لدى المريضات».توافق الدكتورة أونيكا ويليامز، أخصائية المسالك البولية في كلية الطب بجامعة تافتس في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية على هذا الاحتمال.وقالت: «أعتقد أن هناك ميلا لدى الجراحين الذكور لعدم تقدير شكاوى الإناث. فهم يعتقدون على الأرجح أن النساء أكثر قلقا وهستيريا، وبالتالي لا يولون اهتماما لشكاوى ما بعد العمل الجراحي لدى المريضات، ويعمدون للتقليل من أهمية تلك الشكاوى والتقليل من شأن الألم وشدة المرض في كثير من الأحيان، هنالك حالة من الاستخفاف والتجاهل».

وتتفق الدكتورة جينيفر سفان، جراحة الأوعية الدموية في جامعة نورثويل هيلث في نيويورك، مع هذا الرأي.وتعتقد أن معدل الوفيات المرتفع قد يكون مرده «أن الجراحين الذكور هم أكثر ميلا للتقليل من شأن المخاوف والأعراض لدى المريضات».



وأشارت الدكتورة نانسي باكستر،جراحة القولون في جامعة تورنتو بكندا إلى أن أدبيات تقييم المرضى الذين يعانون من شكاوى في القلب، والتي تبين أن أخصائيات القلب يتعاملن مع المرضى الإناث بشكل أفضل من أطباء القلب الذكور، مما يؤدي إلى نتائج أفضل.

لكنها تشير أيضا إلى مسألة غاية في الأهمية، ألا وهي الاختلافات في المواقف تجاه الجراحين من الذكور والإناث.

تقول: «من المعلوم حدوث شكل من أشكال معاقبة الجراحات إذا كانت نتائج العمل الجراحي سيئة، وفي الغالب يواجهن نوعا من الانخفاض في عدد الإحالات بعد عمل جراحي غير ناجح، ومن غير المرجح أن يُسامحن عن عمل جراحي أسفر عن نتيجة سيئة».

وقد يكون التفسير الأساسي الآخر هو «الذكاء العاطفي والتعاطف ومهارات التواصل الأقوى لدى النساء»، على حد تعبير الدكتورة أونيكا ويليامز.

بينما تعتقد الدكتورة كيم تمبلتون، جراحة العظام في المركز الطبي بجامعة كانساس بالولايات المتحدة، أن الطريقة التي يتعامل بها الجراحون مع مرضاهم قد تساعد في تفسير الاختلافات.هناك حاجة ملحة لوجود علاقة جيدة بين المريض والطبيب حتى يشعر المرضى بالراحة في الكشف عن المعلومات التي قد تكون ضرورية لإجراء التشخيص والتوصية بالعلاج.

تقول الدكتورة جينيفر سفان، جراحة الأوعية الدموية، إن الجراحين الذكور لا يعيرون انتباها إلى مخاوف المريضات وأعراضهن.

وتقول الدكتورة أونيكا ويليامز إن الجرّاحات يعانين من أن المرضى يُذكّرهون بجنسهن باستمرار:«في بعض الحالات الصارخة، حتى بعد أن أقدم نفسي للمريض، وأناقش التشخيص والنهج الجراحي والمخاطر والفوائد، يسألني المريض: من الذي سيجري لي الجراحة؟!».

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