موجة جديدة لكورونا تضرب مصر.. 5 أعراض لـ أوميكرون شبيهة بنزلة البرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تشهد مصر في الفترة الحالية تزايدا تدريجيا في أعداد إصابات فيروس كورونا منذ بداية 2022، مع انتشار متحور أوميكرون في جميع أنحاء العالم.

ودخلت مصر موجة جديدة من موجات فيروس كورونا، بعد ارتفاع أعداد المصابين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك وفق ما أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة".

ولأن أعراض البرد متشابهة إلى حد كبير مع الإصابة بأوميكرون، فيصعب على المصريين في الفترة الحالية التفريق بينهما، لكن هناك أعراض لأوميكرون شبيهة بنزلة البرد نستعرضها كالتالي:

يقول الطبيب البريطاني، أمير خان، إن ناك بعض الخصائص الفريدة لسلالة أوميكرون الجديدة، موضحًا أنه لا توجد طريقة بسيطة لمعرفة الفرق بين نزلة البرد وكوفيد، وفقًا لموقع express.

ويضيف: "إذا بدأت تعاني من أعراض شبيهة بالبرد، مثل سيلان الأنف أو الصداع، فعليك الحصول على اختبار "بي سي آر" وافترض أنك مصاب بـ"كورونا"، حتى تعود سلبية".

تأتي النصيحة بافتراض أن الأعراض الشبيهة بالبرد ناتجة عن "أوميكرون" بعد تحليل أولي لبيانات دراسة من الحالات الإيجابية في لندن، فلم يجد التحليل أي اختلافات واضحة في الأعراض المبكرة (ثلاثة أيام بعد الاختبار).

أعراض أوميكرون التي تم الإبلاغ عنها والشبيهة بالبرد الشديد تتمثل في:

- سيلان الأنف

- صداع الراس

- التعب إما خفيف أو شديد

- العطس

- التهاب الحلق.

متى يجب الذهاب للطبيب

يقول الخبراء: "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ألم شديد في الصدر، خاصة مع السعال الجاف الذي ازداد سوءاً، يجب عليهم اللجوء إلى العناية الطبية فوراً".

من جانبه أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لـ الخليج 365، أن العلامات والأعراض الشائعة لنزلات البرد والإنفلونزا ما يلي:

• ارتفاع درجة الحرارة

• آلام العضلات

• القشعريرة والتعرّق

• الصداع

• السعال الجاف والمستمر

• ضيق النفَس

• التعب والضعف

• انسداد أو سيلان الأنف

• التهاب الحلق

• ألم العينين

• القيء والإسهال، (أكثر شيوعا بين الأطفال دون البالغين).

أما عن أعراض متحور كورونا الجديد أوميكرون، يكشف بدران:

- التعب الشديد

- التهاب العضلات

- خدش بالحلق

- سعال جاف

- الشعور بعدم الراحة

- سعال خفيف في بعض الحالات

- لا يوجد فقدان حاسة التذوق أو الشم.

وهناك 4 أعراض مميزة لأوميكرون تختلف عن أعراض نزلة البرد، وهم:

- الغثيان.

- القيء.

- فقدان الشهية.

- التعرق الليلي.

تعاملوا مع أمراض الجهاز التنفسي على أنه كورونا

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة dmc، إن أي شخص يصاب بمرض ما في الجهاز التنفسي العلوي عليه اتخاذ الحيطة، والتعامل مع الأمر على أنه إصابة بفيروس كورونا حتى يتبين العكس.

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