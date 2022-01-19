رجل يطلب من خطيبته دفع تكاليف الزفاف: «العادات كدة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرضت شابة لموقف غريب من زوجها المستقبلي بعد مطالبته لوالديها بدفع ثمن تكلفة زفافهما بالكامل لأنها العادات والتقاليد في عائلته، تقول العروس إن والديها عرضا المساهمة جزئيا لإمكانيتهما البسيطة، ولكنهما ليسا في وضع مالٍ لدفع فاتورة حفل الزفاف بأكمله، وقالت الفتاة إن شريكها لم يتوقف عن الحديث عن ذلك حتى بعد أن أوضحت أنه لا توجد طريقة يستطيع من خلالها والداها تحمل نفقاتها الضخمة.

نشرت العروس البريطانية مشكلتها حول الزفاف على مجموعة أفراح على موقع «فيس بوك»، ما دفع عشرات النساء إلى نصحها بترك العلاقة، وقالت إحداهن: «اتركيه وابحثي عن آخر»، وذلك بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.

رأي النساء في تلك العلاقة

على الرغم من أن المشكلة حدثت في بريطانيا إلا أن مطلب الشاب واجه الكثير من الانتقادات نتيجة تمسكه غير المنطقي بـ العادات والتقاليد، فقالت إحدى السيدات تعليقا على ذلك، «أود أن أقول، إذا كنت تواجهين بالفعل مشكلات من هذا القبيل، فابتعدي، من الواضح أنه لا يفهم ولا يريد الدخول في زواج، فنحن والرجال تجمعنا شراكة متساوية»، ونصحت أخرى بضرورة الاستشارة قبل الزواج والتي قد تكون فكرة جيدة.

وسخرت بعض السيدات وسألت عما إذا كان من المتوقع أن تغطي المرأة التكاليف المترتبة على إنجاب الأطفال لأنها والدتهم، وهل قام هو بدوره لدعم التقاليد القديمة أم لا؟ فهل دفع مهرا كبيرا ليطلب منك دفع تكاليف الزفاف بالكامل، وهل صرف أجر ثلاثة أشهر على خاتم خطوبتك؟ إذا لم يكن كذلك، فلن يتوقع حقًا أن يتشبث والداك بالتقاليد.

وأوضحت أخرى ما يجب على العريس دفعه مع خاتم خطوبة العروس وفقا للتقاليد، فيجب أن يدفع رخصة الزواج، ورسوم الخدمة، وشهر العسل، وعشاء البروفة، وباقة الزفاف والنقل من الحفل تقليديا هي مسؤولية عائلته.