طريقة تحضير مقشر القرفة والقهوة.. علاج سحري لـ«السيلوليت»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يحدث «السيلوليت» لنحو 80-90٪ من النساء ما ينعكس سلبا على مظهر بشرة الجسم، إذ تصبح المناطق المصابة بالسيلوليت مليئة بالنتوءات نتيجة انتفاخ الدهون تحت الجلد، فهي مشكلة معقدة تحدث نتيجة العديد من الأسباب، ويقدم «هن» معلومات عن فوائد مقشر القرفة والقهوة في القضاء على بقع السيلوليت، وكيفية تحضيرهما في المنزل وفق موقع Dr.Axe.

أسباب حدوث السيلوليت

يحدث السليوليت نتيجة انخفاض تدفق الدم إلى مناطق معينة، مما يقلل من إنتاج الكولاجين، أو بسبب الملابس الضيقة، أو التقدم في العمر، أو الزيادة في الوزن، ويمكنك حل هذه المشكلة من خلال: معالجة الكولاجين، وتقليل الدهون، وعليك أيضا زيادة نشاط الدورة الدموية، وهناك علاجات منزلية للسيلوليت تعمل بشكل فعال مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، مثل التدليك والتنظيف الجاف بالفرشاة ومقشرات القهوة المصنوعة يدويا.

علاج «السيلوليت» بمقشر القهوة والقرفة

تقلل القهوة بشكل واضح من ظهور السيلوليت، حيث تعمل مادة الكافيين على تمدد الأوعية الدموية وشد الجلد وتعزيز تدفق الدم في هذه المناطق، وتنشيط الدورة الدموية أسفل الجلد المصاب بالسيلوليت، وتحفز الخلايا التي تنتج الكولاجين، وتقلل أيضا من نشاط الخلايا الدهنية، بينما يساعد زيت جوز الهند على الترطيب، ويساعد السكر على تقشير البشرة بشكل أكبر، ويسبب زيت القرفة في تمدد الأوعية الدموية أيضًا، مما يعطي الجلد شكلا ممتلئا ورقيقا، وللحصول على النتائج المطلوبة لابد من استخدامه من 3:2 مرات في الأسبوع.

طريقة عمل مقشر القهوة في المنزل

المكونات

كوب من القهوة المطحونة.

نصف كوب زيت جوز الهند.

نصف كوب سكر خشن.

4-8 قطرات من زيت القرفة.

8 قطرات زيت الفانيليا.

لعمل السكراب، ضيفي القهوة المطحونة وزيت جوز الهند والسكر والزيوت واخلطيهم جيدا، ويمكنك حفظه في الثلاجة مدة تصل إلى عام كامل.

فوائد الملح والقهوة للبشرة

أوضحت خبيرة التجميل رشا بهيج لـ«هن»، أن القهوة مفيدة جدا لعلاج «السيلوليت» وذلك لأن بها زيوت مضادة للأكسدة، وتعتبر مقشر فعال لنضارة البشرة ولتجديد الخلايا والتخلص من اي قشور سطحيه، يمكنك خلط ملعقة قهوة وملعقة عسل نحل وقطرات بسيطة من الليمون ستعطيك تجديد ونضارة للخلايا الجلد وبياض ملحوظ.

أما الملح مثل ملح الحليب ممنوع على بشرة الوجه لكنه مخصص للجسم ممكن تزويده بزيوت عطرية، مثل جوز الهند أو ماء الورد أو «الشاور جل»، وبحركات دائريه قومي بعمل سنفرة للجسم والتخلص من أي زيوت أو شحوم أو جلد وبري في الجسم.