6 جمل مؤذية يوجهها الآباء لأطفالهم تعرضهم لمشكلات نفسية.. «بلاش تقوله أنت كبير»

القاهرة - سمر حسين - ماما

يسعى الكثير من الآباء والأمهات في الآونة الأخيرة إلى تعلم واتباع أساليب التربية الحديثة، فهي تجعل الأطفال ينشئون نشأة سوية سليمة، ولكن التربية الخاطئة تجعل الطفل غير متوازن نفسيا، فمن الممكن العبارات التي يرى البعض أنها بسيطة وليس لها تأثير، تجعل الأطفال يفقدون الثقة في أنفسهم وتسبب لهم مشكلات نفسية قد تلازمهم لسنوات طويلة، لذلك يسلط «هن» الضوء على مجموعة من العبارات التي تؤذي الأطفال دون أن يشعر بها الآباء حتى يمكن تجنبها، وفق موقع Brightside.

أهم الجمل المؤذية التي يقولها الآباء

«كنت أسجل 100 هدف عندما كنت في سنك»، المقارنات التي لا تكون أبدا في مصلحة الأطفال ولكن دائما تكون مؤلمة بالنسبة لهم، ففي هذه الحالة لا تتم مقارنتهم مع بعض الجيران أو أولاد الأقارب، ولكن مع والديهم الذين يعتبرونهم الكبار المثاليين لهم وتصبح المشكلة أكبر، فالمقارنات المستمرة للطفل تقلل من ثقته بنفسه، وتقلل من احترامه لذاته، ويمكن أن تكون السبب وراء ابتعادهم عن والديهم.

«لا لا، لن تذهب هناك.. هذا خطير»، قلق الآباء على الأبناء أمر طبيعي، ولكن الرغبة والإفراط في حمايته من كل شيء يمكن أن يسبب «متلازمة بيتر بان» للطفل، وقد يعاني منها الأشخاص فوق سن الثلاثين (غالبا ما يكونون رجالا) فهم يرفضون التقدم في السن، ويظلوا طفوليين وعاطفيين مثل الأطفال، ويكون من الصعب عليهم تكوين أسرة.

«نعم بكل تأكيد» يري البعض من الصعب أن تقول «لا» لابنك، لكن إرضاء طفلك دائمًا يكون في بعض الأحيان أسوأ من الرفض، تؤدي الأبوة المتساهلة في النهاية إلى الإضرار بجميع أعضاء هذه الأسرة، وتعتبر سبب غير مباشر للطفل في مصادقة الأشخاص الخطأ، حيث يتأثر الطفل بمعارفه الجديدة، وقد يقع في مشكلات أو حتى ارتكاب الجرائم.

«أخبرتك بذلك» التفاخر بأنك تعلم نتيجة ما يفعله الطفل لن تفيد بأي شيء، يجب أن يعرفوا ذلك من خلال تجربتهم الخاصة أن ركوب العجل على سبيل المثال يتطلب التركيز والحذر، وأن الملابس تصبح مبللة وقد تصاب بالبرد إذا قفزت في برك مياه، فبدلاً من إظهار أنك على دراية دائما بالعواقب، امدح الطفل على اتخاذ القرارات السليمة وتغلبهم على الصعوبات.

«لا تتناول ذلك.. أنت سمين بالفعل» عندما يتعلق الأمر بالوزن الزائد، فمن الأفضل التركيز على الطعام الصحي وفوائده بدلا من التركيز على ضرر الأكل غير الصحي، فمثلا عندما تقول «البروكلي لذيذ جدا» أفضل بكثير من «البطاطس المقلية لا تفعل شيء سوى جعلك أكثر بدانة»، تذكير أطفالك دائما بأنهم يعانون من زيادة في الوزن يضر باحترامهم لأنفسهم، ويمكن أن يسبب مشكلات أكبر في مرحلة البلوغ.

«أنت كبير.. لا يوجد ما تخاف منه» الخوف أمر طبيعي وحتى الكبار يشعرون أحيانا بالخوف من بعض الأشياء، والأطفال أيضا يعرفون بهذا الشعور، وتتنوع مخاوفهم وأحيانا تبدو مضحكة، لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نتغافل عنها، من الأفضل إظهار التعاطف والدعم بدلا من التقليل من مشاعره.