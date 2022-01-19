فوائد مذهلة للنوم الجيد.. يعزز المناعة ويمنع زيادة الوزن

القاهرة - سمر حسين - صحة

النوم الجيد مهم جدا لصحة الإنسان، فهو يساعد على الوقاية من العديد من الأمراض، وتقوية جهاز المناعة، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض النفسية المختلفة، ومنها الاكتئاب والقلق والتوتر، والعديد من الفوائد المهمة للصحة العامة.

أهم فوائد النوم الكافي

النوم وصحة القلب

أثناء النوم، يفرز الجسم الهرمونات، التي تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وبالتالي قلة النوم تحرمك من هذه الهرمونات والتي نقصها سيؤدي إلى ضغط دم مرتفع، وضعف وظائف القلب مع مرور الوقت، وهذه مشكلة أكبر إذا كنت تعاني بالفعل من مرض في القلب، وفق موقع verywellhealth.

تنظيم السكر في الدم

يساعد النوم في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، وهي الطريقة التي يحول بها جسمك الطعام إلى طاقة، والحرمان من النوم يسبب العديد من المشكلات في التمثيل الغذائي، بما في ذلك تقلب مستويات السكر في الدم، وقد تكون مشكلة كبيرة إذا كنت مصابا بمرض السكري، كما أنه أيضا يزيد من فرصة الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

يقلل التوتر

يساعد النوم عقلك وجسدك على الاسترخاء والتعافي من الإرهاق، وعندما لا يحصل على النوم الجيد يفرز هرمونات التوتر والتي يمكن أن تجعلك تتفاعل بطرق غير منتجة، وقد تتصرف بدافع الخوف أحيانا أو تتخذ قرارات متهورة، أو تكون سريع الانفعال، فقلة النوم ليلاً تجعلك تشعر بالقلق، ومن الممكن أن يستمر هذا حتى تحصل على قسط من الراحة الذي تحتاج إليه.

النوم يعزز المناعة

ينظم النوم جهاز المناعة، فعندما لا تحصل على ما يكفي من النوم، من الممكن أن يتسبب نشاط الجهاز المناعي غير المنتظم في حدوث التهاب، ويزيد من فرصة الإصابة بالعديد من الحالات الصحية مثل قرحة المعدة.

يساعد على فقدان الوزن

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين ينامون أقل، أكثر عرضة لزيادة الوزن أو السمنة، نتيجة خلل في الهرمونات التي تتحكم في الشهية، فإذا كنت ترغب في إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه ثابت، فالنوم الجيد هو أول خطوة.

النوم يحفظ التوازن

يساعد النوم في الحفاظ على توازنك وقدراتك الجسدية، حيث تشير الدراسات إلى أن الحرمان من النوم يؤدي إلى مشكلات في التوازن يمكن أن تؤدي إلى إصابات.

النوم يحسن الذاكرة

يلعب النوم دورا كبيرا في تقوية الذاكرة، أثناء النوم يجري دماغك اتصالات ويربط الأحداث والمشاعر والمدخلات الحسية معا لتكوين الذكريات، لذلك النوم العميق مهم لتحسين ذاكرتك.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة آمال فتحي استشاري أمراض الروماتيزم والمفاصل والتغذية العلاجية، إن النوم الكافي من أهم العناصر لراحة الجسد وتقوية جهار المناعة، ولابد من أخذ قسط كاف من النوم لا يقل عن 8 ساعات متواصلة في اليوم، ويفضل أن يكون الليل، وذلك لأن هناك العديد من الهرمونات التي تفرز أثناء فترة النوم تحفز جهاز المناعة على العمل، وأيضا مادة الميلاتونين التي تمنع الشيخوخة والشيب والتوتر بالنسبة للشباب.

أما بالنسبة للأطفال فالنوم الكافي أثناء فترة الليل يزيد من إفرار هرمون النمو، فيعمل على حمايتهم من التقزم، ويحافظ على نموهم بشكل سليم.

نصائح لنوم أفضل

أكدت الطبيبة أهمية النوم في غرفة هادئة والبعد عن مصادر الضوء والضوضاء أثناء النوم، والتخلص من أي أجهزة يصدر منها موجات خاصة الموبيلات، بحيث لا تؤثر على ذبذبات المخ أو المجال المغناطيسي له.