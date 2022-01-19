أبرز اتجاهات الموضة في الشتاء.. منها البلوفر ذو الياقة الواقفة

محمد اسماعيل - القاهرة - لإطلالة أنيقة ودافئة، تبحث المرأة على اتجاهات الموضة في كل موسم، حتى تظهر بطلة تخطف الأنظار، وهنا أبرز اتجاهات الموضة في الشتاء وفق ما نقلت وكالة "د ب أ":

البلوفر ذو الياقة الواقفة

البلوفر ذا الياقة الواقفة (Mock Neck Sweater) يمثل نجم الموضة النسائية في شتاء 2022 ليمنح المرأة إطلالة أنيقة ودافئة، وفق ما ذكرت مجلة "Instyle"

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البلوفر ذا الياقة الواقفة يأتي هذا الموسم مصنوعا من خامات عديدة مثل القطن والكشمير والتريكو ذي الغرز الكبيرة والتريكو المضلع، ويكتسي في الغالب بألوان مطفأة وهادئة كالبيج والرمادي.

وتتألق بعض الموديلات بقصة قصيرة (Cropped) ذات طابع مثير، بينما تتألق موديلات أخرى بقصة أكبر من المقاس، والتي تمتاز بطابع متحرر.

وتلتصق الياقة الواقفة بالرقبة في بعض الموديلات، في حين تستقر على مستوى عظام الترقوة في موديلات أخرى.

ويمكن ارتداء البلوفر ذي الياقة الواقفة المصنوع من القطن الخفيف كقطعة أساسية تحت بليزر، بينما يمكن ارتداء البلوفر المصنوع من خامة سميكة كقطعة رئيسية مع سروال جينز مثلا.

ويمكن تنسيق البلوفر ذي القصة الأكبر من المقاس مع ليجنز ضيق أو تنورة متوسطة الطول (ميدي)، في حين يتناغم الموديل ذو القصة الضيقة مع سروال ذي أرجل واسعة أو تنورة ذات قصة على شكل حرف A.

الجينز يتألق بالألوان الزاهية

وأوردت مجلة "Elle" أن الجينز يتألق بالألوان الزاهية في شتاء 2022 ليمنح المرأة إطلالة جذابة تشيع أجواء البهجة والإقبال على الحياة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجينز يزهو هذا الموسم بالأحمر والأخضر والأصفر والوردي والبنفسجي والبرتقالي ليضفي على المظهر لمسة جريئة تخطف الأنظار.

وأشارت "Elle" إلى أنه ينبغي تنسيق الجينز ذي الألوان الزاهية مع قطع فوقية تكتسي بألوان هادئة كالأسود والأبيض والبيج والرمادي، وذلك لخلق تباين مثير يأسر الألباب.

أحدث صيحات فساتين الزفاف في 2022

كما أوردت المجلة أن فستان الزفاف القصير يمثل نجم موضة فساتين الزفاف في 2022 ليمنح العروس إطلالة عصرية جريئة ومثيرة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن فستان الزفاف القصير يأتي هذا العام بقصة البليزر مع أكمام بالونية، في حين تزدان موديلات أخرى بالكرانيش، التي تضفي لمسة أنوثة وأناقة على الفستان. ويكتسي فستان الزفاف القصير باللون الأبيض أو الكريمي.

وأشارت إلى أن هذا الموسم يشهد أيضا رواجا كبيرا لفستان الزفاف المرصع بالترتر، والذي يمنح العروس إطلالة متلألئة تنطق بالفخامة والأبهة في ليلة العمر. ويأتي هذا الموديل بقصة تساير خطوط القوام سواء كانت قصيرة أو متوسطة الطول (ميدي) أو يصل طولها إلى الكاحل.

ومن الاتجاهات الرائجة أيضا هذا العام فستان الزفاف المستوحى من فستان الباليه، والذي يزدان بطبقات من التول، والذي يمتاز بطابع مفعم بالرقة والأنوثة من ناحية وينطق بالفخامة والأبهة من ناحية أخرى. ويزهو هذا الموديل بدرجات أحمر الخدود.

المعطف يكتسي بالأخضر الداكن

كما يكتسي المعطف بالأخضر الداكن هذا الشتاء ليمنح المرأة إطلالة جذابة تنطق بالأناقة والفخامة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن المعطف ذا اللون الأخضر الداكن يتناغم مع الألوان الطبيعية مثل الكريمي والبيج والبني الفاتح والبني بلون الشوكولاتة، كما أنه يخلق تباينا مثيرا مع الأسود.

ولإطلالة أكثر جرأة وجاذبية يمكن تنسيق المعطف ذي اللون الأخضر الداكن مع ملابس تتألق بالأحمر أو تزهو بالبنفسجي.

الجينز يتألق بنقوش الزيبرا

أيضا يتألق الجينز بنقوش الزيبرا في 2022 ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار، باللونين الكلاسيكيين الأسود والأبيض، إلى جانب توليفات لونية أخرى مثل البني والأصفر أو يكتسي بدرجات الأزرق الأحادية.

وعن كيفية التنسيق، فإنه بشكل عام يتناغم الجينز ذو نقوش الزيبرا مع قطع فوقية تكتسي بألوان مطفأة وتتسم بالبساطة والهدوء، وذلك لتسليط الضوء على الجينز من ناحية وللبعد عن التكلف والمبالغة من ناحية أخرى.

ويمتاز الجينز ذو نقوش الزيبرا بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال تناسب الحياة اليومية من خلال تنسيقه مع بلوفر ذي ياقة عالية/تي شيرت وحذاء رياضي.

كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تلائم المناسبات المسائية من خلال تنسيق الجينز ذي نقوش الزيبرا مع قطعة فوقية مرصعة بالترتر وحذاء "ماري جين" ذي نعل البلاتفورم (نعل سميك) الرائج بقوة حاليا.