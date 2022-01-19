3 اتجاهات جديدة لمفروشات المنزل في 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أوضحت بوابة المفروشات والديكورات الداخلية "textilwerk.com" الألمانية أن هناك 3 اتجاهات جديدة تغطي على جميع جوانب المنزل خلال 2022، وتشترك كل هذه الاتجاهات في سمات الدفء والاسترخاء، وتسود جميع القطاعات مثل الديكورات الداخلية والأثاث والمفروشات والاكسسوارات.

اللون الأزرق

عادة ما يثير اللون الأزرق في النفس ذكريات عن السماء الصافية والبحر الواسع، وتضفي درجات اللون الأزرق أجواء هادئة ومريحة في غرف المعيشة، كما أنها تمنح المرء شعورا بالوضوح والانتعاش، ويتم استعمال الدرجات اللونية المختلفة اعتمادا على مساحة الغرفة، فاللون الأزرق الفاتح مثلا يجعل الغرفة تبدو أكبر، وتظهر لمسات اللون الأزرق بشكل مريح للغاية في غرف المعيشة وعرف الطعام.

الخامات الطبيعية

تحظى الخامات والمواد والألوان الطبيعية بشعبية كبيرة، وسوف يستمر هذا الاتجاه في عام 2022، وقد أصبح الكتان من المواد التي لا غنى عنها في مجال المفروشات، وهناك الكثير من أكياس الوسادات المزودة بسحابات عملية أو أغطية أنيقة أو مفارش طاولة مستديرة ومربعة بالإضافة إلى بياضات السرير المريحة، وتضم الخامات الطبيعية أيضا الخيزران والجوت والروطان، وتضمن المفروشات ذات درجات اللون البيج الناعم واللون البني القوي الاستمتاع بأجواء مريحة.

اللون الأخضر

تهيمن التصميمات الطبيعية بدرجات اللون الأخضر والأبيض على عالم المفروشات خلال 2022، ومن أجل الاستمتاع بإحساس الربيع يمكن تنسيق مفرش طاولة باللون الأخضر مع مزهرية باللون الأبيض، وتظهر تصميمات البحر الأبيض المتوسط والزهور أن تزين المفروشات خلال شهور الصيف، وفي فصل الشتاء يمكن الاعتماد على توليفة من الأخضر التنوب مع أبليكات باللون الأبيض الثلجي.