نصائح للأمهات للتعامل مع الطفل سريع الحركة وقت المذاكرة: بالحنية هتكسبيه

القاهرة - سمر حسين - ماما

مشاكل عدة تعيش فيها الكثير من الأمهات مع أطفالهم الذين يعانون من فرط حركة، وتصبح حركتهم بشكل أساسي ودائم طول الوقت، إذ يعرضها للإحراج سواء داخل المنزل أو خارجه أو في التجمعات الأسرية والأصدقاء، حتى تتلقى الأم شكاوى عديدة من المدرسين والمدرسات داخل المدرسة، بسبب شقاوة الطفل والحركة الدائمة طوال الوقت أثناء الحصص وشرح المواد العلمية.

مواصفات الطفل الحركي، حددتها أخصائية التربية وتعديل السلوك، والتخاطب، آية البنا، خلال حديثها لـ«هُن»، إذ تقول إن الطفل الحركي تجده حنونا من الداخل ومائلا للقفز أو الحركة الشديدة، محبا للفك والتركيب ولا يجلس على الكرسي، بعكس ما يكون عليه الطفل العادي.

فشار وغزل بنات وقطعة صلصال

الطفل المصاب بالحركة الزائدة يتطلب معاملة خاصة وقت المذاكرة والدراسة، لذا يجب على الأمهات البحث عن طرق غير تقليدية للتعامل معه حتى تجذب انتباهه ولا تشتته، إذ تقول آية البنا: «هاتي لبنتك أو ابنك فشار أو غزل البنات، هتقل الحركة والتركيز هيبقى أكتر».

«كرة يويو وقطعة صلصال»، كانت تلك الوسائل المساعدة التي يمكن استخدامها والتي تعتمد عليها الأم خلال فترة المذاكرة بينها وبين الطفل، حتى يقلل من حركته وينتظم في المذاكرة، إذ تقول آية البنا: «سيبيه يتحرك في إطار المعقول واديله يويو يحركها وهو جالس وصلصال، الطفل الحركي كلما تحرك زاد تركيزه».

طبطبة ومداعبة وحضن دون طلب

ونصحت أخصائية التخاطب وتعديل السلوك، الأمهات بضرورة عدم الطلب من الطفل سرد المعلومة فورا بالتسميع، إذ تشرح تلك النقطة قائلةً التسميع يمكن أن يكون ذات فائدة مع الطفل الحواري أما الحركي يعتمد بشكل أكبر على الشرح.

شعور الطمأنينة والاحتواء، أمر يتمناه الجميع وبخاصة الأطفال، إذ يطلب يدا تحنو عليه، إذ تقول آية البنا، خلال الحديث: «دايما داعبي مشاعره عشان يحفظ أما تحكي له الشيء بأسلوب يضحك أو بأسلوب مؤثر، لأنه طفل مشاعر، لو راعيتي ده في سنواته الأولى مع الوقت، امنحيه أحضانك القوية صباحا ومساء بلا طلب منه».